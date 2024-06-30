هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد30 جوان 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 90 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 72 دج، والبصل الجاف 53 دج.

والثوم الجاف 347 دج، والجزر 72 دج، واللفت 178 دج، والفلفل الأخضر 104 دج، والفلفل الحار 127 دج، والكوسة 82 دج، والفاصولياء الخضراء 265 دج، والخس 100 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 444 دج، والتمر 567 دج، والبطيخ الأصفر 116 دج، والبطيخ الأحمر 91 دج، والموز 317 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1734 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 350 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.