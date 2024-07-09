هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 91 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 69 دج، والبصل الجاف 50 دج.

والثوم الجاف 344 دج، والجزر 73 دج، واللفت 165 دج، والفلفل الأخضر 102 دج، والفلفل الحار 123 دج، والكوسة 77 دج، والفاصولياء الخضراء 236 دج، والخس 93 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 432 دج، والتمر 548 دج، والبطيخ الأصفر 111 دج، والبطيخ الأحمر 88 دج، والموز 325 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1742 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 352 دج، والبيض 15 دج للبيضة الواحدة.