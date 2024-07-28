هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 28 جويلية 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 109 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 69 دج، والبصل الجاف 48 دج.

والثوم الجاف 340 دج، والجزر 73 دج، واللفت 130 دج، والفلفل الأخضر 103 دج، والفلفل الحار 118 دج، والكوسة 81 دج، والفاصولياء الخضراء 188 دج، والخس 94 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 440 دج، والتمر 556 دج، والبطيخ الأصفر 104 دج، والبطيخ الأحمر 86 دج، والموز 353 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1756 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 362 دج، والبيض 15 دج للبيضة الواحدة.