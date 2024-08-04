هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 4 أوت 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 94 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 67 دج، والبصل الجاف 43 دج.

والثوم الجاف 337 دج، والجزر 71 دج، واللفت 119 دج، والفلفل الأخضر 98 دج، والفلفل الحار 108 دج، والكوسة 79 دج، والفاصولياء الخضراء 194 دج، والخس 98 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 419 دج، والتمر 550 دج، والبطيخ الأصفر 100 دج، والبطيخ الأحمر 84 دج، والموز 362 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1756 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 362 دج، والبيض 15 دج للبيضة الواحدة.