هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 88 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 69 دج، والبصل الجاف 45 دج.

والثوم الجاف 372 دج، والجزر 84 دج، واللفت 108 دج، والفلفل الأخضر 110 دج، والفلفل الحار 126 دج، والكوسة 127 دج، والفاصولياء الخضراء 193 دج، والخس 131 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 389 دج، والتمر 569 دج، والبطيخ الأصفر 98 دج، والبطيخ الأحمر 82 دج، والإجاص 376 دج، والعنب 210 دج، والموز 477 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1795 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 470 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.