هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد، 15 ديسمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني. كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 69 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 70 دج، والبصل الجاف 40 دج.

والثوم الجاف 468 دج، والجزر 76 دج، واللفت 78 دج، والقرنبيط 74 دج، والكرنب 73 دج، والكوسة 152 دج، والفاصولياء الخضراء 158 دج، والخس 90 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتوين 130 دج، والبرتقال 110 دج، والليمون 120 دج. والتفاح المحلي 370 دج، والتمر 498 دج، والرمان 166 دج، والموز 470 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1773 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 399 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.