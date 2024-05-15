هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأربعاء 15 ماي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 80 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 70 دج، والبصل الجاف 103 دج.

والثوم الجاف 459 دج، والجزر 71 دج، واللفت 92 دج، والجلبانة 240 دج والكوسة 98 دج، والفاصولياء الخضراء 301 دج، والخس 99 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 465 دج، والتمر 533 دج، والبرتقال 181 دج، والليمون 154 دج والموز 409 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1682 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 397 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.