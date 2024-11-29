هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه في الأسواق

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق، والتي عرفت تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 74 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 78 دج، والبصل الجاف 49 دج.

والثوم الجاف 452 دج، والجزر 72 دج، واللفت 85 دج، والقرنبيط 67 دج، والكرنب 75 دج، والكوسة 120 دج، والفاصولياء الخضراء 145 دج، والخس 98 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتوين 188 دج، والبرتقال 170 دج، والليمون 150 دج. والتفاح المحلي 364 دج، والتمر 493 دج، والرمان 144 دج، والموز 427 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1766 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 426 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.