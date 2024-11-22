هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه في الأسواق

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 86 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 119 دج، والبصل الجاف 52 دج.

والثوم الجاف 435 دج، والجزر 75 دج، واللفت 90 دج، والقرنبيط 67 دج، والكرنب 79 دج، والكوسة 119 دج، والفاصولياء الخضراء 148 دج، والخس 103 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتوين 212 دج، والتفاح المحلي 369 دج، والتمر 501 دج، والعنب 264 دج، والرمان 143 دج، والموز 444 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1762 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 437 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة.