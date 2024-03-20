هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه في رمضان

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الثلاثاء، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 65 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 104 دج، والبصل 79 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 454 دج، والتمر 575 دج، والبرتقال 139 دج، والموز 365 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1689 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 506 دج، والبيض 21 دج للبيضة الواحدة.