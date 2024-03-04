هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه قبل أيام من رمضان

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 04 مارس 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 62 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 85 دج، والبصل 76 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 458 دج، والتمر 566 دج، والبرتقال 137 دج، والموز 335 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1737 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 483 دج، والبيض 21 دج للبيضة الواحدة.