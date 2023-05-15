هذه أسعار المواشي في سوق سعيد  

عرف سوق المواشي بالقليعة ببلدية سيد أحمد ولاية سعيدة إرتفاعا ملحوظا في أسعارالمواشي خاصة مع قروب عيد الاضحى المبارك.

وأرجع الموالون الإرتفاع في أسعار المواشي إلى غلاء أسعار الأعلاف. وحسب ما صرح به عدد من الموالين لقناة النهار ان سوق المواشي بالقليعة ببلدية سيد أحمد عرف إنتعاشا في البيع مقارنة مع الاسابيع الماضية .

وكشف احد الموالين ان سعر الأضاحي زاد هذا الأسبوع مابين 2000 و3000 دينار في الخروف. مقارنة مع الاسبوعين الماضيين اين نزل السعر إلى 8000 دينار في الخروف على حد قولهم.

كما برر الموالين هذا الغلاء في قلة المشتري وغلاء الأغلاف وايضا إقتراب عيد الأاضحى اين يكثر الطلب على المواشي. وصرح أحد الموالين في ذات السوق ان سعر المواشي سيبقى في إرتفاع إلى غاية يوم العيد.