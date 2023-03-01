هذه أسعار بعض السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات في فرنسا

بعد دخول قرار استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات إلى الجزائر حيز التنفيذ، يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار هذه السيارات في أوروبا.

وللإشارة، صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

ومن شأن قرار السماح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات خفض الأسعار في السوق الجزائرية .

بعض أسعار السيارات المستعملة في فرنسا

وفي مقالنا هذا سنقدم أسعار بعض المركبات الفرنسية التي يقل عمرها 3 سنوات والتي بإمكان المواطن الجزائري استيرادها.

وللحصول على فكرة واضحة عن أسعار السيارات المتداولة في أوروبا ، سنعرض لكم بعض الإعلانات الموجودة على موقع leboncoin الفرنسي.

وعند تصفحنا الموقع، وجدنا سيارة من نوع رينو كليو vr s -line التي يعود تاريخها إلى عام 2021 والتي تباع بسعر 22490 أورو، أي ما يعادل 484 مليون اذا اعتمدنا على السوق الموازية لصرف العملات.

كما وجدنا أيضا سيارة من نوع ميغان 4 يعود تاريخها إلى 2020 بسعر 16700 أورو. أي حوالي 367 مليون بالعملة الجزائرية.

ووجدنا أيضا سيارة من نوع كليو 5 يعود تاريخها إلى 2021 بسعر 15200 أورو أي حوالي 334 مليون.

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