هذه أسعار تذاكر مباريات “الشان”

أعلنت اليوم الأربعاء، ولاية الجزائر، عن تحديد أسعار تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا للمحللين التي ستحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل.

وحسب بيان الولاية، فإنه جرى تحديد مبلغ 200 دينار كسعر تذاكر لكل اللقاءات بكأس إفريقيا للمحللين، التي ستقام بالجزائر بداية من 13 جانفي لغاية 04 فيفري 2023.

وأوضح ذات البيان، أن التذاكر سيتم إقتناؤها عبر منصة:tadkirati.chan2022.DZ. إنطلاقا من الفاتح جانفي المقبل.

وذلك بالدخول للأرضية الرقمية وبعدها يتم اختيار المباراة وملء البيانات الشخصية، بعدها يتم اختيار منطقة ومكان الجلوس في الملعب واختيار مكان استرجاع التذاكر.

كما أوضح البيان ذاته، أن عملية الدفع تكون عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية (بريد الجزائر) و يمكن استخدام بطاقة دفع شخص آخر لاقتناء التذاكر

بعد ذلك يتم طبع وصل الدفع والتوجه نحو مكان استرجاع التذاكر الذي تم اختياره مسبقا مرفوقا بوصل الدفع في التاريخ المحدد عليه (تحديد مدة 06 أيام لاسترجاع تذكرة كل مباراة، وفي حال تجاوز هذه المدة تلغى التذكرة تلقائيا).