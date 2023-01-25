هذه أسعار رحلات فرنسا الجزائر خلال شهر رمضان المبارك

يفكر العديد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في محتلف أنحاء العالم في القدوم إلى أرض الوطن خلال شهر رمضان المبارك لصيامه وسط العائلة والأحباء.

وذلك من خلال البحث عن أسعار تذاكر تكون في المتناول وتتناسب مع ميزانيتهم، حيث يستنجد البعض بشركات الطيران التي تعمل بنظام منخفض التكلفة كترانسافيا وفولوتيا وغيرها.

ولهذا، تقوم العديد من شركات الطيران بإطلاق عروض ترويجية للرحلات قصد تمكين هؤلاء المواطينين من قضاء الشهر الفضيل في البلاد.

وعاى اعتبار أنّ أبناء الجالية الجزائرية أكثرهم مقيمين بفرنسا، قمنا بتصفح الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تخدم العديد من المطارات الفرنسية للتعرف على بعض أسعار الرحلات خلال شهر رمضان.

ووفقا لموقع Air Algérie، تتوفر رحلات ذات اتجاه واحد على خط نيس – الجزائر بسعر يبدأ من 116 أورو خلال شهر مارس وفي بداية أفريل.

وستشهد هذه الأسعار،بدءا من 13 أفريل القادم ارتفاعا لتصل إلى مبلغ 209 أورو.

كما عرضت الخطوط الجوية الجزائرية رحلات ذات اتجاه واحد على خط الذي يربط بين ليون وسطيف بسعر يبدأ 116 أورو في شهر مارس، ومن 208 أورو ، في شهر أفريل 2023.

وسينخفض ​​هذا السعر مرة أخرى ليصل إلى 116 أورو ، مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وتخدم الشركة الجزائرية للنقل الجوي مطار بجاية من مطار باريس أورلي، حيث توفر رحلات بين 23 مارس و 17 أفريل بأسعار تذاكر تبدأ من 136 أورو لتذكرة ذهاب فقط.

كما توفر الخطوط الجوية الجزائرية في برنامجها رحلات من باريس إلى وهران في شهر رمضان بسعر يبدأ من 136 أورو، اعتبارًا من 17 أفريل.

وللإشارة، كانت شركة الطيران الوطنية قد أطلقت مؤخرًا العديد من عروض المغرية، والتي نالت إعجاب الكثير من المسافرين.