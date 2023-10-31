هذه أسعار رحلات قطار “الأغواط – بوغزول”

إنطلقت أمس الإثنين أولى رحلات القطار عبر خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين “الأغواط وبوغزول”. والذي أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال زيارته لولاية الجلفة.

وقال مدير النقل لولاية الأغواط، محمد مرزوق، إن القطار سيتوقف بعدة محطات قبل الوصول إلى وجهته الأخيرة بوغزول “ولاية المدية”. وهي محطات سي مخلوف والجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة. حيث تستغرق الرحلة مدة زمنية قدرها ساعتان و35 دقيقة.

وأشار مرزوق، إلى أن سرعة القطار المخصص للمسافرين تبلغ 220 كيلومتر في الساعة. في حين أن سرعة قطار السلع تبلغ 100 كلم في الساعة. بحيث تقدر المدة الزمنية التي يقطعها القطار انطلاقا من محطة الأغواط إلى محطة الجلفة بـ 45 دقيقة. مع احتساب التوقف لمدة 15 دقيقة في محطة سيدي مخلوف.

كما أضاف مرزوق، أنه ستتم تهيئة فضاءات داخل المحطات خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل ولوجهم للقطار. من خلال تكييف الأرصفة وتخصيص أماكن في الحظائر المخصصة لركن السيارات والأماكن القريبة من المحطة مع توفير مصاعد كهربائية خاصة بهذه الفئة. لتسهيل عملية تنقلها من طابق لآخر ومن رصيف آخر مع تخصيص مساحة لهم في الأكشاك لاقتناء التذاكر والاستعلامات.

وأفاد مدير النقل، أن تسعيرة القطار انطلاقا من محطة الأغواط إلى الجلفة تبلغ 150 دج في حين أن تسعيرة التوجه إلى بوغزول تقدر بـ 370 دج. مؤكدا أن مصالحه قد وضعت خط نقل حضري من وسط مدينة الأغواط إلى محطة القطار يتماشى وتوقيت الرحلات إضافة إلى تسقيف سعر رحلة سيارة الأجرة بـ 150 دج.

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