هذه أسعار رحلات لندن-الجزائر مع الجوية الجزائرية

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عروض ترويجية جد مغرية لرحلاتها التي تربط بين الجزائر ولندن.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذه العروض لتي تمتد إلى غاية 30 مارس 2024، تخص رحلات الجزائر-لندن “ذهابا وإيابا”.

وأضافت الجوية الجزائرية أن أسعار تذاكر رحلات “لندن- الجزائر- لندن ” تبدأ من 239 جنيهًا إسترلينيً شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

بينما تذاكر رحلات “الجزائر-لندن-الجزائر العاصمة” تبدأ من 3700,760 دج شامل الضريبة. يضيف المصدر نفسه.

وكانت الجوية الجزائرية، قد أطلقت اليوم أيضا عروضا ترويجية تخص الرحلات التي تربط بين الجزائر العاصمة والعاصمة البلجيكية بروكسل .