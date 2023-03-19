هذه أسعار رحلات مرسيليا باتجاه بجاية ووهران وسكيكدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، Algérie Ferries، مؤخرا عن فتح الحجوزات الخاصة بموسم الإصطياف 2023.

وبذلك فإن الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا والراغبة في قضاء فترة من عطلة الصيف بأرض الوطن، بإمكانها الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، أو وكالات الشركة الجزائرية.

ويتساءل العديد من المواطنين عن أسعار التذاكر التي تقدمها شركة Algérie Ferries لرحلاتها التي تربط بين فرنسا والجزائر لموسم الصيف .

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة النقل البحري Algérie Ferries ستوفر العديد من الرحلات إلى الجزائر من ميناء مرسيليا.

وعلى سبيل المثال، ستوفر شركة Algérie Ferries خلال شهر جوان 2023، 32 رحلة “ذهاب وإياب” بين ميناء مرسيليا وموانئ الجزائر ووهران وسكيكدة وبجاية، فيما سيصل عدد الرحلات إلى 38 خلال شهر جويلية و 48 رحلة لشهر أوت .

أما خلال شهر سبتمبر، فقد حددت الشركة الجزائرية للنقل البحري، 42 رحلة إياب بين ميناء مرسيليا والموانئ المذكورة.

أسعار التذاكر من مارسيليا إلى بجاية ووهران وسكيكدة

فيما يتعلق بالأسعار، قمنا بتصفح موقع شركة Algérie Ferries الالكتروني للتعرف على أسعار رحلاتها المغادرة من مرسيليا إلى وهران وبجاية و سكيكدة.

وتقدم Algérie Ferries لزبنائها رحلة لعائلة مكونة من خمسة ركاب (شخصين بالغين و3 أطفال) من مرسيليا إلى بجاية مقابل أقل من 992 أورو (ذهابًا وإيابًا) من دون سيارة.

كما توفر الشركة الجزائرية للنقل البحري تذكرة ذهاب إياب من مرسيليا إلى بجاية لشخصين بالغين وطفلين تتراوح أعمارهما بين 2 و11 عامًا وطفل واحد بسعر 2358 أورو مع السيارة.

وتعرض شركة Algérie Ferries أيضا رحلة على خط مرسيليا – سكيكدة لشخصين بالغين وطفلين وطفل واحد دون سيارة بسعر 1340 أورو.

أما تذكرة مرسيليا وهران ذهاب إياب لشخصين بالغين وطفلين وطفل واحد بالسيارة تقدم من قبل Algérie Ferries بسعر 2430 أورو.

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