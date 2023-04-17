هذه أسعار رحلات مونتريال-الجزائر خلال فصل الصيف

تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعزيز برنامج رحلاتها بين مونتريال والجزائر خلال موسم الإصطياف.

وتشغل الجوية الجزائرية حاليا 8 رحلات ذهاب وأياب أسبوعيا بين مطار مونتريال بيير إليوت ترودو ومطار الجزائر هواري بومدين.

وقد تم برمجة هذه الرحلات أيام الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت.

ومن المرتقب أن يتم تعزيز برنامج الجوية الجزائرية على خط مونتريال – الجزائر – مونتريال هذا الصيف بإضافة رحلتين أسبوعيا.

وحسب موقع AeroRoutes المتخصص، فإن الجوية الجزائرية تخطط لتوفير 10 رحلات أسبوعيًا على خط مونتريال-الجزائر بين 11 جوان و 9 سبتمبر 2023.

وأوضح المصدر نفسه، أنا البرنامج سيتقلص على هذا الخط إلى 7 رحلات أسبوعياً بين 10 سبتمبر و 28 أكتوبر 2023 بسبب قلة الطلب في تلك الفترة.

أسعار تذاكر مونتريال-الجزائر لفصل الصيف

لمعرفة أسعار تذاكر مونتريال-الجزائر العاصمة المقررة خلال موسم الإصطياف، قمنا بإجراء محاكاة على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الجزائرية.

تعرض الشركة الوطنية للنقل الجوي رحلة ذهابًا وإيابًا، على خط مونتريال-الجزائر العاصمة بسعر 1966.05 دولارًا كنديًا .

أما بالنسبة لرحلة من مونتريال إلى الجزائر، تعرضها الجوية الجزائرية على موقع الحجز الخاص بها بسعر 2641.05 دولارًا كنديًا.

استئناف الرحلات المباشرة بين الجزائر ومونتريال.. هذا سعر وموعد أول رحلة

ومن جهتها، كانت شركة الخطوط الجوية الكندية، قد أعلنت في وقت سابق استئناف الرحلات المباشرة بين مونتريال والجزائر العاصمة.

وسيكون هذا الإستئناف بمعدل 4 رحلات بالأسبوع، وذلك أيام الإثنين، الثلاثاء، الخميس، والسبت.

ووفقا لبيان شركة الطيران الكندية، فقد تم برمجة أول رحلة مباشرة بين مونتريال والجزائر بتاريخ 16 جوان القادم.

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