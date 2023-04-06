هذه أسعار سكنات الترقوي الحر في قسنطينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقاريةفي بيان لها، إعادة فتح الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية قسنطينة.

وجاء في البيان:”تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر بانه سيتم اعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية قسنطينة . حي 133 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة..”

وأوضح المصدر نفسه، بأن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.enpi.dz. أو عبر الرابط مباشرة:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/ ، وذلك ابتداء من يوم الخمبس الموافق لـ 06/04/2023 على الساعة 11:00 صباحًا .

أسعار هذه السكنات ومساحاتها

ووفقا لبيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإن الموقع يشمل شقق من نوع : F5 و F4.

وتتراوح مساحة شقة F4 من 99.14 متر مربع الى 108.98 متر مربع. فيما يبدأ سعر شقة F4 من 948.60 994 11 دج الى 230.80 178 13 دج.

أما شقة F5 والتي تبلغ مساحتها 116.74 متر مربع فإن سعرها هو 372.60 124 14 دج.

ومن اجل معاينة المشروع عن بعد، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الراغبين إلى زيارة الموقع:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

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