هذه أسعار سكنات LPL عبر 22 ولاية
كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الخميس، عن قائمة أسعار السكنات المعروضة للبيع في عملية بيع كبرى عملية لسكنات بصيغة الترقوي الحر “LPL “.
وأعلنت مؤسسة ENPI، عن إطلاق عملية بيع كبرى لسكنات الترقوي الحر، إنطلاقا من الإثنين الماضي، على الساعة الثانية زوالا. وذلك المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: www.Enpi.dz.
وبإمكان جميع المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن، الترشّح لاقتناء هذه السكنات.
ويتعلق الامر بالولايات التالية: أدرار، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة.
بالإضافة إلى ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، وقسنطينة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتيبازة، عين الدفلى، وتقرت.وذلك حسب المخزون المتوفر.
وجاء أسعار سكنات الترقوي الحر “LPL ” حسب الولابات كمايلي:
ولاية ادرار :
موقع 50/206 مسكن ترقوي حر ادرار
يشمل الموقع شقة من نوع أربعة غرف
تبلغ مساحتها 105 متر مربع بسعر 000.00 798 6
ولاية أم البواقي :
موقع 10 فيلات عين كرشة
يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف
تبلغ مساحتها من 286,15متر مربع الى 324,93 متر مربع
يتراوح سعر الفيلا ذات خمسة غرف من 151.00 374 27 دج الى 516.00 252 28 دج
موقع 335 مسكن ترقوي حر عين مليلة .
يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف
تبلغ مساحتها من 60,7 متر مربع الى 66,4 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 780.00 969 3 دج الى 342.00 560 4 دج
موقع 16 مسكن ترقوي حر عين مليلة أم البواقي
يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف
تبلغ مساحتها من متر 65,35 متر مربع الى 68,62 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 036.00 930 5 دج الى 296.00 163 6
ولاية باتنة:
موقع 40 مسكن ترقوي حر حملة 3 باتنة
يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 100,48 الى 102,41 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من 001.60 269 8 الى 830.95 427 8
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 131,47 الى 142,11 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات خمسة غرف من 323.65 819 10 الى 252.26 989 11
موقع 33 مسكن ترقوي حر( BEL HORIZON) باتنة
يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 94,08 الى 107,48 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من 384.00 560 22 دج الى 704.00 773 25 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 115,62 بسعر 676.00 725 27 دج
ولاية بجاية :
موقع 559 مسكن ترقوي حر ايرياحن بجاية
يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين, ثلاثة غرف , شقق مزدوجة ذات ثلاثة غرف , أربعة غرف ,شقق مزدوجة ذات أربعة غرف , شقق مزدوجة ذات خمسة غرف , و شقق مزدوجة ذات ستة غرف .
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 55,2 الى 63,85 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 289.60 967 7 الى 768.00 368 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 84,42 الى 99,54 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 251.52 030 12 دج الى 743.30 724 15 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات ثلاثة غرف من 127,71 متر مربع الى 161,26 متر مربع
يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات ثلاثة غرف من 372.80 177 19 دج الى 547.84 422 23 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 101,54 الى 119,9 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف من 723.20 366 14 الى 932.50 828 18 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات اربعة غرف من 120,68 الى 196,38 متر مربع
يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات اربعة غرف من 357.10 786 18 دج الى 108.00 524 31 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 156,59 متر مربع الى 200,84 متر مربع
يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 286,70 569 24 دج الى 630.08 627 29 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات المزدوجة ستة غرف من 167,94 متر مربع الى 206,34 متر مربع
يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات ستة غرف من 958.00 144 26 دج الى 186.30 549 33 دج
495 مسكن ترقوي حر LES MURIERS بجاية
يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين , ثلاثة غرف , أربعة غرف , شقق مزدوجة ذات أربعة غرف , شقق مزدوجة ذات خمسة غرف , شقق ثلاثية ذات خمسة غرف , شقق ثلاثية ذات ستة غرف ثلاثية , شقق ثلاثية ذات سبعة غرف ,شقق ثلاثية ثمانية غرف , شقق ثلاثية ذات تسعة غرف .
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 57,71 الى 70,92 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 038.50 486 11 دج الى 351.10 237 14 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 77,73 الى 102,08 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 766,20 666 15 دج الى 115,20 724 20 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 105,75 الى 121,69 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من الى 777.20 190 21 دج الى 769.00 278 24 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 148,86 متر مربع الى 175,97 متر مربع
يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 590.70 946 32 دج الى 914.20 531 38
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات خمسة غرف من 142,91 متر مربع الى 177,06 متر مربع
يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات خمسة غرف من 157.40 475 30 دج الى 177.80 742 36
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات ستة غرف من 166,74 متر مربع الى 200,09 متر مربع
يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات ستة غرف من 509,40 568 35 دج الى 921.50 625 42
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات سبعة غرف من 195,10 متر مربع الى 218,98 متر مربع
يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات سبعة غرف من 752.60 245 41 دج الى 210.80 447 46
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات ثمانية غرف من 215,02 الى 235,48 متر مربع
يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات ثمانية غرف من 608.10 803 46 دج الى 078.10 374 51
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات تسعة غرف 236,67 متر مربع بسعر 254.60 391 51
ولاية البليدة:
موقع 15 فيلا الاربعاء
يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 234,55 الى 300,15 متر مربع
يتراوح سعر الفيلا ذات ستة غرف من 495.00 528 27 الى 945.00 438 32 دج
موقع 12 فيلا موزاية
يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف و ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات خمسة غرف203,41 متر مربع
سعر الفيلا ذات خمسة غرف من 647.70 796 34 دج
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف223,11 متر مربع
سعر الفيلا ذات ستة غرف من 822.30 731 28 دج
موقع 26 فيلا بوفاريك
يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف و ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات خمسة غرف من240,6 الى 264,35 متر مربع
سعر الفيلا ذات خمسة غرف من 818.20 365 31 دج الى 583.32 154 33 دج
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 241,88 الى 224,01 متر مربع
سعر الفيلا ذات ستة غرف من 039.00 841 29 دج الى 960.00 913 29 دج
موقع 06 فيلات اولاد يعيش
يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 240,1 الى 321,27 متر مربع
سعر الفيلا ذات ستة غرف من 645.00 840 47 دج الى 875,00 649 54
موقع 4 فيلات بوفاريك
يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف 241,17 متر مربع
سعر الفيلا ذات ستة غرف 639.60 622 26 دج
موقع 12 مسكن ترقوي حر بوفاريك
يشمل الموقع شقق من نوع أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 126,34 الى 135,94 متر مربع
سعر مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 512.00 474 15 دج الى 352.00 211 16 دج
20 فيلا الاربعاء
يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 176,46 الى 191,93 متر مربع
سعر الفيلا ذات ستة غرف من 696.80 231 37دج الى 222.80 266 41
ولاية تبسة
موقع 16 / 137 ترقوي حر فيلا ZHUN 04 تبسة
يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف
مساحة الفيلا ذات اربعة غرف 196 متر مربع
يقدر مبلغها 094.27 312 13 دج
– موقع 120 مسكن ترقوي حر ZHUN 02 سكنسكا تبسة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 73,39 الي 77,78 متر مربع
يقدر مبلغهامن 745.20 159 4 دج الي 570.40 408 4 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 86,6 متر مربع
يقدر مبلغها 488.00 908 4 دج
– موقع 86 مسكن ترقوي حر ونزة تبسة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 76,24 متر مربع
يقدر مبلغها من 915.00 859 6 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف89,87متر مربع
يقدر مبلغها من 100.00 491 8 دج
ولاية تلمسان :
– موقع 10 مسكن ilots 01 تلمسان
يشمل الموقع شقق من نوع أربعة غرف
مساحة الشقة ذات أربعة غرف 117,89 متر مربع
سعر الشقة ذات أربعة غرف 297.60 693 6 دج
– موقع 82 مسكن ترقوي حر النور B4 تلمسان
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 894.70 225 6 دج الى 796.20 256 6 دج
مساحة الشقة ذات أربعة غرف 87.11 متر مربع
سعر الشقة ذات أربعة غرف 319.10 670 7 دج
موقع 50 مسكن ترقوي حر عين فزة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 65.52 متر مربع الى 75.71 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 345.00 570 6 دج الى 198.20 592 7 دج
مساحة الشقة ذات أربعة غرف 89.75 متر مربع
سعر الشقة ذات أربعة غرف 130.00 000 9 دج
– موقع 50 مسكن ترقوي حر النهدة اولاد ميمون
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 73.86 متر مربع الى 79.46 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 740.00 050 8 دج الى 140.00 661 8 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 84.97 متر مربع الى 89.02 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 730.00 261 9 دج الى 180.00 703 9 دج
– موقع 102 مسكن ترقوي حر وسط المدينة المنصورة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 75.89 متر مربع الى 79.79متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 610.50 685 8 دج الى 665.50 131 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من82.01 متر مربع الى 85.16 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 044.50 386 8 دج الى 562.00 746 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 98.76 متر مربع الى 103.75 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات خمسة غرف 082.00 303 11 دج الى 187.50 875 11 دج
– موقع 200 مسكن ترقوي حر الازهار تلمسان
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 68.12 متر مربع الى 68.88 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 598.60 400 7 دج الى 493.40 417 7 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من82.38 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 486.40 847 8 دج
موقع 25 فيلا الازهار تلمسان
يشمل الموقع فيلات من نوع اربعة غرف
مساحة فيلا ذات اربعة غرف 192.52 متر مربع و حديقة مساحتها 34.49 متر مربع
سعر فيلا ذات اربعة غرف 27910 201 17 دج
موقع 30 فيلا المنصورة
يشمل الموقع فيلات من نوع اربعة غرف
تبلغ مساحة فيلا ذات اربعة غرف 150.5 متر مربع و حديقة مساحتها 151.5 متر مربع
يتراوح سعر فيلا ذات اربعة غرف من 683.20 798 11 دج الى 908.20 855 11 دج
موقع 34 مسكن ترقوي حر مغنية
يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف و ستة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 75.89 متر مربع الى 79.79متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 610.50 685 8 دج الى 665.50 131 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من82.01 متر مربع الى 85.16 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 044.50 386 8 دج الى 562.00 746 9 دج
موقع 29 فيلا ندرومة
يشمل الموقع فيلا من نوع أربعة غرف
مساحة الفيلا ذات اربعة غرف من 146.62 متر مربع
سعر الفيلا ذات اربعة غرف 169.00 283 10 دج
– موقع 32 مسكن ترقوي حر سردو
يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين و ثلاثة غرف و ستة غرف
مساحة الشقة ذات غرفتين 96.46 متر مربع
سعر الشقة ذات غرفتين 170.80 312 4 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 84.81 متر مربع الى 130.27 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 108.10 803 3 دج الى 866.90 055 5 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف من155.25 متر مربع الى 181.99 متر مربع
سعر الشقة ذات ستة غرف 946.70 882 6 دج
– موقع 18 مسكن ترقوي حر مغنية
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 71.35 متر مربع الى 76.2 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 250.34 924 3 دج الى 000.37 191 4 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 86.72 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 600.42 769 4 دج
– موقع 96 مسكن ترقوي حر مغنية
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 250.00 589 5 دج الى 900.00 616 5 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 87.11 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 690.00 881 6 دج
– موقع 45 مسكن ترقوي حر منصورة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 62.67 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 927.00 147 6 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من73.24 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 844.00 184 7 دج
– موقع 54 مسكن ترقوي حر تلمسان
يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 89.62 متر مربع الى 93.06 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 725.00 210 12 دج الى 425.00 679 12 دج
– موقع 40 مسكن ترقوي حر وسط المدينة المنصورة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.2 متر مربع الى 77.55 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 390.00 034 8 دج الى 597.50 875 8 دج
– موقع 20 مسكن ترقوي حر مغنية bloc B2
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 250.00 589 5 دج الى 900.00 616 5 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف 87.11 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 690.00 881 6 دج
– موقع 20 مسكن ترقوي حر مغنية bloc B3 –
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف واربعة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 250.00 589 5 دج الى 900.00 616 5 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف 87.11 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 690.00 881 6 دج
موقع 40 مسكن ترقوي حر منصورة تلمسان
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف واربعة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.2 متر مربع الى 77.55 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 390.00 034 8 دج الى 597.50 875 8 دج
يبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 84.64 متر مربع الى 87.2 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف من دج الى 900.00 616 5 دج
ولاية تيارت :
– موقع 145 مسكن ترقوي حر تيارت
يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف و خمسة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 104.75 متر مربع الى 114.17 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف من 087.50 705 9 دج الى 850.50 577 10 دج
يبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 129.20 متر مربع الى 129.63 متر مربع
سعر الشقة ذات خمسة غرف من 380.00 970 11 دج الى 219.50 010 12 دج
– موقع 15 مسكن ترقوي حر فردي تيارت
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 100 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 000.00 815 3 دج
– موقع 28 مسكن ترقوي حر خويدري تيارت
يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 120 متر مربع الى 140 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف من 000.00 118 11 دج الى 000.00 971 12 دج
ولاية تيزي وزو :
موقع 119 مسكن ترقوي حر تيقزيرت يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 82,36 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 701.00 459 5
موقع 85 مسكن ترقوي حر تيزي وزو يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين ثلاثة غرف أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 52,46 الى 94,8 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 346.50 563 7 الى 973.00 847 11 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 81,08 الى 113,13 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 496.50 961 11 الى 373.00 164 16 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 103,41 الى 121,88 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من 042.50 901 13 الى 310.50 547 17 دج
موقع 126 مسكن ترقوي حر تيقزيرت يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 103,45 الى 104,9 متر مربع
يتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 681.00 516 9 الى 079.50 780 9 دج
موقع 74 مسكن ترقوي حر بني دوالة تيزي وزو يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين ,ثلاثة غرف أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 54,65 الى 74,28 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 346.50 563 7 دج الى 973.00 847 11 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 81,08 الى 113,13 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 496.50 961 11 دج الى 373.00 164 16 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 103,41 الى121,88 متر مربع
يتراوح سعر الشقة ذات اربعة من 042.50 901 13الى 310.50 547 17 دج
ولاية الجزائر العاصمة:
موقع 208 مسكن ترقوي حر برج البحري
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف و ستة غرف و شقق مزدوجة ذات ستة غرف
يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 96.18 متر مربع الى 105.37 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 154.00 822 17 دج الى 061.00 525 19 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 105.47 متر مربع الى 123.01 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف من 591.00 543 19 دج الى 7563.00 793 22 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 152.32 متر مربع الى 162.66 متر مربع
سعر الشقة ذات خمسة غرف من 896.00 224 28 دج الى 898.00 140 30 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف من 183.23 متر مربع الى 202.16 متر مربع
سعر الشقة ذات ستة غرف من 519.00 952 33 دج الى 248.00 460 37 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات ستة غرف من 183.3 متر مربع الى 202.16 متر مربع
سعر الشقة المزدوجة ذات ستة غرف من 519.00 952 33 دج الى 248.00 460 37 دج
ولاية جيجل:
موقع 50 مسكن ترقوي حر مزغيطان
يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين و ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف
مساحة الشقة ذات غرفتين غرف 63.2 متر مربع
سعر الشقة ذات غرفتين 787.00 203 7 دج
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 74.05 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 305.00 264 7 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 89.02 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف من 862.00 732 8 دج
مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 109.79 متر مربع
سعر الشقة ذات خمسة غرف من 399.00 770 10 دج
موقع 25 مسكن ترقوي حر مزغيطان
يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين و ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف
مساحة الشقة ذات غرفتين غرف 63.2 متر مربع
سعر الشقة ذات غرفتين 787.00 203 7 دج
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 74.05 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 305.00 264 7 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 89.02 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف من 862.00 732 8 دج
مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 109.79 متر مربع
سعر الشقة ذات خمسة غرف من 399.00 770 10 دج
ولاية سكيكدة:
موقع 42 مسكن ترقوي حر سكيكدة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف
مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 107.01 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 613.50 521 13 دج الى 214.50 523 14 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 117.57متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف يبدا من 833.00 394 15 دج الى 191.00 535 16 دج
مساحة شقة ذات خمسة غرف 170.39 متر مربع
سعر شقة ذات خمسة غرف يبدا من 662.50 948 23 دج الى 637.50 722 25 دج
– موقع 31 مسكن ترقوي حر رمضان جمال
يشمل الموقع شقق من نوع و ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 83.46 متر مربع الى 98.15 متر مربع
سعر الشقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 342.25 598 6 دج الى 736.00 815 7 دج
مساحة الشقة ذات اربعة غرف 118.06 متر مربع
سعر الشقة ذات اربعة غرف 773.25 329 9 دج
مساحة الشقة ذات خمسة غرف 155.42 متر مربع
سعر الشقة ذات خمسة غرف من 637.00 163 12 دج
– موقع 12 مسكن ترقوي حر حمروش حمودي سكيكدة
– موقع 10 فيلات عين شرشار
يشمل الموقع 10 فيلات من نوع خمسة غرف
مساحة الفيلا 230.75 متر مربع
سعر الفيلا يبدا من 356.00 787 21 دج الى 260.00 815 21 دج
ولاية عنابة :
موقع 48 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة
سعر شقة ذات اربعة غرف 470.00 362 17 دج
سعر شقة ذات خمسة غرف 580.00 035 27 دج
– موقع 40 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة
سعر فيلا ذات ثمانية غرف 946.10 783 19 دج
موقع 60 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة
سعر شقة ذات اربعة غرف 300.00 587 19 دج
سعر شقة ذات خمسة غرف 137.50 341 27 دج
– موقع 21 مسكن ترقوي حر ديدوش مراد عنابة
يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف
مساحة شقة ذات اربعة غرف 136.55 متر مربع الى 171.7 متر مربع
سعر شقة ذات اربعة غرف يبدا من 060.00 259 17 دج الى 090.00 346 22 دج
موقع 96 مسكن ترقوي حر واد ذهب عنابة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
مساحة شقة ذات ثلاثة غرف 81.37 متر مربع
سعر شقة ذات ثلاثة غرف 196.00 643 10 دج
مساحة شقة ذات اربعة غرف 97.54 متر مربع
سعر شقة ذات اربعة غرف 232.00 758 12 دج
– موقع 72 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف
تبلغ مساحة شقة ذات ثلاثة غرف من 118.13 متر مربع الى 144.95 متر مربع
سعر شقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 021.00 739 16 دج الى 415.00 539 20 دج
تبلغ مساحة شقة ذات اربعة غرف من 128.25متر مربع الى 166.93 متر مربع
سعر شقة ذات اربعة غرف يبدا من 815.00 968 20 دج الى 055.00 293 27 دج
ولاية قالمة :
موقع 30/102 مسكن ترقوي حر الاخوة رحابي
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و خمسة غرف
تبلغ مساحة شقق ذات ثلاثة غرف 78 متر مربع 85.05 متر مربع
سعر شقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 200.00 352 9 دج الى 495.00 197 10 دج
مساحة شقة ذات خمسة غرف 114.1 متر مربع
سعر شقة ذات خمسة غرف 590.00 680 13 دج
ولاية قسنطينة:
موقع 80 فيلا زواغي سليمان
يشمل الموقع فيلات ذات اربعة غرف و فيلات ذات خمسة غرف .
فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي :
مساحة فيلا ذات أربعة غرف من 204 متر مربع مع حديقة مساحتها 84 متر مربع الى 123 متر مربع .
مساحة فيلا ذات خمسة غرف 199 متر مربع مع حديقة مساحتها 46 متر مربع الى 205 متر مربع.
سعر فيلا ذات أربعة غرف من 550.00 246 21 دج الى 050.00 375 23 دج .
سعر فيلا ذات خمسة غرف من 650.00 451 27 دج الى 150.00 117 36 دج
موقع 60 مسكن ترقوي حر الخروب يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 115 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 042 15 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 134 متر مربع يقدر مبلغها 200.00 527 17 دج
– موقع 48 مسكن ترقوي حر علي منجلي يشمل الموقع شقق من نوع أربعة
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 99,24 الي 105,6متر مربع
يقدر مبلغها 160.00 817 10 دج الى 400.00 510 11 دج
موقع 95 مسكن ترقوي حر علي منجلي
موقع 94/835 فيلا زواغي
موقع 30 فيلا زواغي
موقع 96 فيلا الخروب يشمل الموقع فيلات من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات أربعة غرف 115 متر مربع يقدر مبلغها 677.50 504 11 دج
تبلغ مساحة الفيلا ذات خمسة غرف 134 متر مربع يقدر مبلغها 429.00 350 13 دج
موقع 64 فيلا زواغي يشمل الموقع فيلات ذات ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف 155 متر مربع مع حديقة تبلغ مساحتها من 94 متر مربع الى 177 متر مربع يقدر مبلغها 677.50 504 11 دج
موقع 100 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 98,26 متر مربع يقدر مبلغها 374.00 781 11 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 115,94 متر مربع يقدر مبلغها 206.00 901 13 دج
موقع 133 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 108,92متر مربع يقدر مبلغها 230.80 178 13 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 116,74 متر مربع يقدر مبلغها 372.60 124 14 دج
موقع 1056 مسكن ترقوي حر زواغي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 80 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 900 10 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 101.7 متر مربع يقدر مبلغها 625.00 856 13 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 122,55 متر مربع يقدر مبلغها 437.00 697 16 دج
موقع 70 زواغي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 143,98 الي 150,99 متر مربع يقدر مبلغها من 983.00 678 25 دج الي 469.00 709 26 دج
موقع 46 فيلا زواغي قسنطينة يشمل الموقع فيلات من نوع ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف 172,41متر مربع يقدر مبلغها 774.00 532 39 دج
ولاية ورقلة
موقع 116 فيلا ورقلة
ويشمل الموقع فيلات ذات اربعة غرف و فيلات ذات خمسة غرف .
فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي:
مساحة فيلا ذات أربعة غرف 105 متر مربع.
مساحة فيلا ذات خمسة غرف 124 متر مربع.
سعر فيلا ذات أربعة غرف 780.00 798 12 دج .
سعر فيلا ذات خمسة غرف 880.00 076 15 دج.
ولاية وهران :
موقع 120 مسكن ترقوي حر العقيد لطفي وهران الحمري يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 82,45متر مربع يقدر مبلغها 864.00 866 10 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 148,86 متر مربع يقدر مبلغها 570.00 898 20 دج
– موقع 20 مسكن ترقوي حر العقيد لطفي وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 83,23متر مربع يقدر مبلغها 070.00 072 9 دج
– موقع 52 مسكن ترقوي حر الحمري يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 100متر مربع يقدر مبلغها 000.00 140 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 120 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 940 10 دج
موقع 78 مسكن ترقوي حر العقيد لطفي وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 117,93متر مربع يقدر مبلغها 500.00 689 17 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف130,82 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 623 19 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 145,46 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 819 21 دج
موقع 557 مسكن ترقوي حر العقيد لطفي وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 92,58 الي 113,71 متر مربع يقدر مبلغها من 830.00 136 15 دج الي 585.00 591 18 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرفمن 119,51 الي 126,16 متر مربع يقدر مبلغها من885.00 539 19 دج الي 160.00 627 20 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 163,60 الي 173,22 متر مربع يقدر مبلغها من 600.00 748 26 دج الي 470.00 321 28 دج
موقع 95 مسكن ترقوي حر USTO وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة وخمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من95.55الي118.77متر مربع يقدر مبلغها من 703.00 261 13 دج الي 477.00 170 16 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 113,9 الي 158,22 متر مربع يقدر مبلغها من 067.00 572 15 دج الي 160.00 627 20 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 125,69 متر مربع يقدر مبلغها 630.00 229 17 دج
موقع 15 مسكن ترقوي حر حي البدر وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 77,47 الي 81,00 متر مربع يقدر مبلغها من 076.00 133 10 دج الي 800.00 594 10 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 120,45 الي 122,30 متر مربع يقدر مبلغها من 860.00 754 15 دج الي 840.00 996 15 دج
موقع 176 مسكن ترقوي حر العقيد لطفي وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من103,20 الي 114,85 متر مربع يقدر مبلغها من 560.00 498 13 دج الي 380.00 022 15 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 126,84 الي 138.65متر مربع يقدر مبلغها من 672.00 590 16 دج الي 420.00 135 18 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 174,64 متر مربع يقدر مبلغها من 912.00 842 22 دج
موقع 699 مسكن ترقوي حر بئر الجير وهران يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و شقة مزدوجة ذات ثلاثة غرف وشقة ذات أربعة غرف و شقة مزدوجة ذات اربعة غرف و شقة ذات خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70,92 الي 140,12 متر مربع يقدر مبلغها من 962.00 754 12 دج الي 582.00 200 25 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف مزدوجة من 67,07 الي 122,06 متر مربع يقدر مبلغها من 539.50 062 12 دج الي 491.00 952 21 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 91,98 الي 168,39 متر مربع يقدر مبلغها من 603.00 542 16 دج الي 941.50 284 30 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف مزدوجة من 100,47 الي 136,5 متر مربع يقدر مبلغها من 529.50 069 18 دج الي 525.00 549 24 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 137,74 الي 166,68متر مربع يقدر مبلغها من 539.00 772 24 دج الي 398.00 977 29 دج
موقع 102 مسكن ترقوي حر حي خميستي وهران يشمل الموقع شقق من نوع ستة غرف تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 176,74 متر مربع يقدر مبلغها 990.00 896 28 دج
موقع 671 مسكن ترقوي حر فلاوسن وهران ويشمل الموقع شقق من نوع : F3 . F4. F5. F6
و يشمل كذلك الموقع شقق مزدوجة : F3 duplex، F4 duplex ، F5 duplex
تتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 94.75 متر مربع الى 119.77 متر مربع
يبدا سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 192.37 431 10 دج الى 687.70 185 13 دج
تتراوح مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 120.6 متر مربع الى 141.02 متر مربع
يبدا سعر الشقة ذات أربعة غرف 063.84 277 13 دج الى 137.17 525 15 دج
– تتراوح مساحة الشقة ذات خمسة غرف 157.67 متر مربع الى 182.37 متر مربع
يبدا سعر الشقة ذات خمسة غرف 164.65 358 17 دج الى 430.62 077 20 دج
تتراوح مساحة الشقة ذات ستة غرف 176.34 متر مربع الى 184.63 متر مربع
يبدا سعر الشقة ذات ستة غرف 577.43 413 19 دج الى 237.96 326 20 دج
تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات ثلاثة غرف من 120.46 متر مربع الى 141.3 متر مربع
يبدا سعرها من 651.00 261 13 دج الى 962.86 555 15 دج
تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات أربعة غرف من 138.31 متر مربع الى 139 متر مربع
يبدا سعر الشقة ذات أربعة غرف من 788.56 226 15 دج الى 751.86 302 15 دج
تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات خمسة غرف من 179.24 متر مربع الى 179.6 متر مربع
يبدا سعرها من 843.48 732 19 دج الى 476.50 772 19 دج
ولاية برج بوعريريج :
موقع 80 /216 مسكن ترقوي حر رأس الواد برج بوعريريج يشمل الموقع شقق من نوع
موقع 40 / 216 مسكن ترقوي حر رأس الواد برج بوعريريج يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 130 الي 140 متر مربع يقدر مبلغها من 100.00 927 8 دج الي 450.00 202 9 دج
– موقع 131 مسكن ترقوي حر بومرقد يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة غرفة
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 91,22متر مربع يقدر مبلغها من 236.10 925 8 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من110,07 متر مربع يقدر مبلغها من 581.30 621 10 دج
– موقع 325 مسكن ترقوي حر برج بوعريريج يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة غرفة
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 91,21متر مربع يقدر مبلغها من 049.60 909 8 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من109,65الي 109,72متر مربع يقدر مبلغها من 993.50 558 10 دج الي 547.20 566 10 دج
ولاية بومرداس :
– موقع 132 مسكن ترقوي حر بودواو يشمل الموقع شقق من نوع اربعة و خمسة غرفة
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 114,6 الي116,5متر مربع يقدر مبلغها من 370.00 233 16 دج الي 245.00 492 16 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 129,9 الي131,7متر مربع يقدر مبلغها من 995.00 317 18 دج الي 245.00 563 18 دج
– موقع 40 فيلا بودواو يشمل الموقع شقق من نوع فيلا
تبلغ مساحة الفيلا 339,15متر مربع يقدر مبلغها 967.00 467 44 دج
موقع 112 فيلا ISSER يشمل الموقع شقق من نوع فيلا
تبلغ مساحة الفيلا 135,43متر مربع يقدر مبلغها 885.00 956 20 دج
موقع 112 واد طاطاراق بومرداس يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة و ستة غرف مزدوجة
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 96,42 الي 107,85متر مربع يقدر مبلغها من 293.00 862 13 دج الي 862.00 907 16 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من110,3 الي 110,78متر مربع يقدر مبلغها من 115.00 321 16 دج الي 313.00 386 16 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف مزدوجة من189,35 الي 212,45متر مربع يقدر مبلغها من 655.00 445 27 دج الي 792.00 232 33 دج
موقع 126 مسكن ترقوي حر زموري يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 80,23 الي 106,04متر مربع يقدر مبلغها من 264.40 413 7 دج الي 954.00 341 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 138,85, متر مربع يقدر مبلغها من 913.60 712 12 دج
موقع 04 فيلا الكرمة
موقع 86 مسكن ترقوي حر خميس الخشنة
موقع 08/24 BUNGALOW زموري يشمل الموقع شقق من نوع
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 62 متر مربع يقدر مبلغها من 300.00 104 10 دج الي 637.50 405 13 دج
موقع 08 BUNGALOWS زموري
موقع 51 فيلا لاربعطاش يشمل الموقع فيلات
تبلغ مساحة الفيلا من 115,80 الي 180,34 متر مربع يقدر مبلغها من 744.00 953 13 دج الي 202.00 064 16 دج
موقع 44 مسكن ترقوي حر ISSER يشمل الموقع شقق من نوع اربعة
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 106,88متر مربع يقدر مبلغها 794.00 405 10 دج
موقع 32 مسكن ترقوي حر بومرداس يشمل الموقع شقق من نوع اربعة
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 91,58 الي 92,1متر مربع يقدر مبلغهامن 994.00 274 10 دج الي 441.00 330 11 دج
ولاية الطارف :
– موقع 110 مسكن ترقوي حر الشط يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من62,69 متر مربع يقدر مبلغها 586.50 441 4 دج
موقع 98 مسكن ترقوي حر القالة يشمل الموقع شقق من نوع خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 101 متر مربع يقدر مبلغها
موقع 28 مسكن ترقوي حر ذرعان يشمل الموقع شقق من نوع
موقع 44 مسكن ترقوي حر ذرعان يشمل الموقع شقق من نوع
موقع 40 فيلا القالة يشمل الموقع فيلات من نوع ستة غرف
تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من125,65الي 186,94 متر مربع يقدر مبلغها من 514.00 504 11 دج الي 226.40 116 17 دج
– موقع 108 مسكن ترقوي حر الكوس يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف87,55 متر مربع يقدر مبلغها 212.50 157 7 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 109,24متر مربع يقدر مبلغها 370.00 930 8 دج
موقع 72 مسكن ترقوي حر درعان يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف70,73 متر مربع يقدر مبلغها 613.00 938 6 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 88,15الي 89,35 متر مربع يقدر مبلغهامن 515.00 647 8 دج الي 235.00 765 8 دج
موقع 40 مسكن ترقوي حر القالة يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 83,6الي 85 متر مربع يقدر مبلغهامن 160.00 201 8 دج الي 500.00 338 8 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 107,25 متر مربع يقدر مبلغها 225.00 521 10 دج
ولاية تيبازة :
موقع 120 مسكن ترقوي حر تيبازة
يشمل الموقع شقق من نوع غرفتان و أربعة غرف و خمسة غرف و ستة غرف و شقة ذات خمسة غرف مزدوجة و شقة ذات ستة غرف مزدوجة
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتان من 63,32 الي 76,42 متر مربع يقدر مبلغها من 768.00 740 7 دج الي959.50 663 8 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 136,87الي157,11 متر مربع يقدر مبلغهامن 960.20 099 15 دج الي 703.50 073 17 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 144,3الي 214,07 متر مربع يقدر مبلغهامن 481.00 316 17 دج الي 673.50 526 24 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف من 172,56 متر مربع يقدر مبلغها ب 711.50 860 19 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسةغرف مزدوجة من 301,39 متر مربع يقدر مبلغها 771.50 185 33 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف مزدوجة من210,28 متر مربع يقدر مبلغها 330.00 905 22 دج
– موقع 38 BUNGALOWS تيبازة يشمل الموقع شقق من نوع غرفتان
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتان 73,29 متر مربع يقدر مبلغها 525.00 971 19 دج
موقع 139 مسكن ترقوي حر خميستي تيبازة يشمل الموقع شقق من نوع خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتان 183 متر مربع يقدر مبلغها 800.00 664 15 دج
ولاية عين الدفلى :
– موقع 16 فيلا مليانةيشمل الموقع فيلات
تبلغ مساحة الشقة الفيلا 360 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 265 9 دج
موقع 16 مسكن ترقوي حر بوطان خميس مليانة
يشمل الموقع شقق ذات اربعة غرف و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 107.06 متر مربع الى 128.61 متر مربع
يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف من 583.00 565 14 دج الى 129.00 741 15 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 131.12 متر مربع الى 171.67 متر مربع
يبدا سعر الشقة ذات خمسة غرف من 703.00 364 17 دج الى 361.00 216 20 دج
موقع 50 ايسكادون عين الدفلى
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و و شقة مزدوجة ذات ثلاثة غرف و شقة ذات أربعة غرف و شقة مزدوجة ذات خمسة غرف
وشقة ثلاثية ذات خمسة غرف و شقة ثلاثية ذات ستة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 102,35الي126,1 متر مربع يقدر مبلغهامن890.00 448 12 دج الي190.00 487 14 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات ثلاثة غرف من 154,2 متر مربع يقدر مبلغهامن 130.00 720 17 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 130,6 الي 134,65 متر مربع يقدر مبلغهامن 320.00 860 17 دج الي 250.00 783 18 دج
تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 215,05الي 239,5 متر مربع يقدر مبلغها من 230.00 257 26 دج الي 335.00 516 25 دج
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات خمسة غرف 290,5 متر مربع يقدر مبلغها 940.00 512 34
تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات ستة غرف 322,15 متر مربع يقدر مبلغها من 700.00 732 38 دج
موقع 16 مسكن ترقوي حر باب الغربي مليانة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 72,35 متر مربع
يقدر مبلغها 412.50 405 10 دج
– موقع 50 مسكن ترقوي حر خميس مليانة
يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة و خمسة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 82,55 الي 94,65 متر مربع يقدر مبلغهامن 530.50 146 7 دج الي 705.50 026 8 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 111,67 متر مربع يقدر مبلغها601.90 624 9 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 126,04 الي 128,46 متر مربع يقدر مبلغهامن 969.30 289 11 دج الي 671.20 420 11 دج
ولاية تقرت
موقع 10 مسكن ترقوي حر المستقبل تقرتيشمل الموقع شقق من نوع اربعة خمسة و ستة غرف
تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 174,21 متر مربع يقدر مبلغها 112.00 191 15 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 199,16 متر مربع يقدر مبلغها 752.00 366 17 دج
تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف 199,16 متر مربع يقدر مبلغها 752.00 366 17 دج