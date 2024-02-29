هذه أسعار سكنات LPL عبر 22 ولاية 

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الخميس، عن قائمة أسعار السكنات المعروضة للبيع في عملية بيع كبرى عملية لسكنات بصيغة الترقوي الحر “LPL “.

وأعلنت مؤسسة ENPI، عن إطلاق عملية بيع كبرى لسكنات الترقوي الحر، إنطلاقا من الإثنين الماضي، على الساعة الثانية زوالا. وذلك المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: www.Enpi.dz.

وبإمكان جميع المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن، الترشّح لاقتناء هذه السكنات.

ويتعلق الامر بالولايات التالية: أدرار، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، وقسنطينة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتيبازة، عين الدفلى، وتقرت.وذلك حسب المخزون المتوفر.

وجاء أسعار سكنات الترقوي الحر “LPL ” حسب الولابات كمايلي:

ولاية ادرار :

موقع 50/206 مسكن ترقوي حر ادرار

يشمل الموقع شقة من نوع أربعة غرف

تبلغ مساحتها 105 متر مربع بسعر 000.00 798 6

ولاية أم البواقي :

موقع 10 فيلات عين كرشة

يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف

تبلغ مساحتها من 286,15متر مربع الى 324,93 متر مربع

يتراوح سعر الفيلا ذات خمسة غرف من 151.00 374 27 دج الى 516.00 252 28 دج

موقع 335 مسكن ترقوي حر عين مليلة .

يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف

تبلغ مساحتها من 60,7 متر مربع الى 66,4 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 780.00 969 3 دج الى 342.00 560 4 دج

موقع 16 مسكن ترقوي حر عين مليلة أم البواقي

يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف

تبلغ مساحتها من متر 65,35 متر مربع الى 68,62 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 036.00 930 5 دج الى 296.00 163 6

ولاية باتنة:

موقع 40 مسكن ترقوي حر حملة 3 باتنة

يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 100,48 الى 102,41 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من 001.60 269 8 الى 830.95 427 8

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 131,47 الى 142,11 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات خمسة غرف من 323.65 819 10 الى 252.26 989 11

موقع 33 مسكن ترقوي حر( BEL HORIZON) باتنة

يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 94,08 الى 107,48 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من 384.00 560 22 دج الى 704.00 773 25 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 115,62 بسعر 676.00 725 27 دج

ولاية بجاية :

موقع 559 مسكن ترقوي حر ايرياحن بجاية

يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين, ثلاثة غرف , شقق مزدوجة ذات ثلاثة غرف , أربعة غرف ,شقق مزدوجة ذات أربعة غرف , شقق مزدوجة ذات خمسة غرف , و شقق مزدوجة ذات ستة غرف .

تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 55,2 الى 63,85 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 289.60 967 7 الى 768.00 368 9 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 84,42 الى 99,54 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 251.52 030 12 دج الى 743.30 724 15 دج

تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات ثلاثة غرف من 127,71 متر مربع الى 161,26 متر مربع

يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات ثلاثة غرف من 372.80 177 19 دج الى 547.84 422 23 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 101,54 الى 119,9 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف من 723.20 366 14 الى 932.50 828 18 دج

تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات اربعة غرف من 120,68 الى 196,38 متر مربع

يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات اربعة غرف من 357.10 786 18 دج الى 108.00 524 31 دج

تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 156,59 متر مربع الى 200,84 متر مربع

يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 286,70 569 24 دج الى 630.08 627 29 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات المزدوجة ستة غرف من 167,94 متر مربع الى 206,34 متر مربع

يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات ستة غرف من 958.00 144 26 دج الى 186.30 549 33 دج

495 مسكن ترقوي حر LES MURIERS بجاية

يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين , ثلاثة غرف , أربعة غرف , شقق مزدوجة ذات أربعة غرف , شقق مزدوجة ذات خمسة غرف , شقق ثلاثية ذات خمسة غرف , شقق ثلاثية ذات ستة غرف ثلاثية , شقق ثلاثية ذات سبعة غرف ,شقق ثلاثية ثمانية غرف , شقق ثلاثية ذات تسعة غرف .

تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 57,71 الى 70,92 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 038.50 486 11 دج الى 351.10 237 14 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 77,73 الى 102,08 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 766,20 666 15 دج الى 115,20 724 20 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 105,75 الى 121,69 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من الى 777.20 190 21 دج الى 769.00 278 24 دج

تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 148,86 متر مربع الى 175,97 متر مربع

يتراوح سعر الشقة المزدوجة ذات خمسة غرف من 590.70 946 32 دج الى 914.20 531 38

تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات خمسة غرف من 142,91 متر مربع الى 177,06 متر مربع

يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات خمسة غرف من 157.40 475 30 دج الى 177.80 742 36

تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات ستة غرف من 166,74 متر مربع الى 200,09 متر مربع

يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات ستة غرف من 509,40 568 35 دج الى 921.50 625 42

تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات سبعة غرف من 195,10 متر مربع الى 218,98 متر مربع

يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات سبعة غرف من 752.60 245 41 دج الى 210.80 447 46

تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات ثمانية غرف من 215,02 الى 235,48 متر مربع

يتراوح سعر الشقة الثلاثية ذات ثمانية غرف من 608.10 803 46 دج الى 078.10 374 51

تبلغ مساحة الشقة الثلاثية ذات تسعة غرف 236,67 متر مربع بسعر 254.60 391 51

ولاية البليدة:

موقع 15 فيلا الاربعاء

يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 234,55 الى 300,15 متر مربع

يتراوح سعر الفيلا ذات ستة غرف من 495.00 528 27 الى 945.00 438 32 دج

موقع 12 فيلا موزاية

يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف و ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات خمسة غرف203,41 متر مربع

سعر الفيلا ذات خمسة غرف من 647.70 796 34 دج

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف223,11 متر مربع

سعر الفيلا ذات ستة غرف من 822.30 731 28 دج

موقع 26 فيلا بوفاريك

يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف و ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات خمسة غرف من240,6 الى 264,35 متر مربع

سعر الفيلا ذات خمسة غرف من 818.20 365 31 دج الى 583.32 154 33 دج

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 241,88 الى 224,01 متر مربع

سعر الفيلا ذات ستة غرف من 039.00 841 29 دج الى 960.00 913 29 دج

موقع 06 فيلات اولاد يعيش

يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 240,1 الى 321,27 متر مربع

سعر الفيلا ذات ستة غرف من 645.00 840 47 دج الى 875,00 649 54

موقع 4 فيلات بوفاريك

يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف 241,17 متر مربع

سعر الفيلا ذات ستة غرف 639.60 622 26 دج

موقع 12 مسكن ترقوي حر بوفاريك

يشمل الموقع شقق من نوع أربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 126,34 الى 135,94 متر مربع

سعر مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 512.00 474 15 دج الى 352.00 211 16 دج

20 فيلا الاربعاء

يشمل الموقع فيلا من نوع ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف من 176,46 الى 191,93 متر مربع

سعر الفيلا ذات ستة غرف من 696.80 231 37دج الى 222.80 266 41

ولاية تبسة

موقع 16 / 137 ترقوي حر فيلا ZHUN 04 تبسة

يشمل الموقع فيلات من نوع خمسة غرف

مساحة الفيلا ذات اربعة غرف 196 متر مربع

يقدر مبلغها 094.27 312 13 دج

– موقع 120 مسكن ترقوي حر ZHUN 02 سكنسكا تبسة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 73,39 الي 77,78 متر مربع

يقدر مبلغهامن 745.20 159 4 دج الي 570.40 408 4 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 86,6 متر مربع

يقدر مبلغها 488.00 908 4 دج

– ⁠موقع 86 مسكن ترقوي حر ونزة تبسة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و اربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 76,24 متر مربع

يقدر مبلغها من 915.00 859 6 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف89,87متر مربع

يقدر مبلغها من 100.00 491 8 دج

⁠ ولاية تلمسان :

– موقع 10 مسكن ilots 01 تلمسان

يشمل الموقع شقق من نوع أربعة غرف

مساحة الشقة ذات أربعة غرف 117,89 متر مربع

سعر الشقة ذات أربعة غرف 297.60 693 6 دج

– موقع 82 مسكن ترقوي حر النور B4 تلمسان

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 894.70 225 6 دج الى 796.20 256 6 دج

مساحة الشقة ذات أربعة غرف 87.11 متر مربع

سعر الشقة ذات أربعة غرف 319.10 670 7 دج

موقع 50 مسكن ترقوي حر عين فزة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 65.52 متر مربع الى 75.71 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 345.00 570 6 دج الى 198.20 592 7 دج

مساحة الشقة ذات أربعة غرف 89.75 متر مربع

سعر الشقة ذات أربعة غرف 130.00 000 9 دج

– موقع 50 مسكن ترقوي حر النهدة اولاد ميمون

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 73.86 متر مربع الى 79.46 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 740.00 050 8 دج الى 140.00 661 8 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 84.97 متر مربع الى 89.02 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 730.00 261 9 دج الى 180.00 703 9 دج

– موقع 102 مسكن ترقوي حر وسط المدينة المنصورة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 75.89 متر مربع الى 79.79متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 610.50 685 8 دج الى 665.50 131 9 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من82.01 متر مربع الى 85.16 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 044.50 386 8 دج الى 562.00 746 9 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 98.76 متر مربع الى 103.75 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات خمسة غرف 082.00 303 11 دج الى 187.50 875 11 دج

– موقع 200 مسكن ترقوي حر الازهار تلمسان

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و أربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 68.12 متر مربع الى 68.88 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 598.60 400 7 دج الى 493.40 417 7 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من82.38 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 486.40 847 8 دج

موقع 25 فيلا الازهار تلمسان

يشمل الموقع فيلات من نوع اربعة غرف

مساحة فيلا ذات اربعة غرف 192.52 متر مربع و حديقة مساحتها 34.49 متر مربع

سعر فيلا ذات اربعة غرف 27910 201 17 دج

موقع 30 فيلا المنصورة

يشمل الموقع فيلات من نوع اربعة غرف

تبلغ مساحة فيلا ذات اربعة غرف 150.5 متر مربع و حديقة مساحتها 151.5 متر مربع

يتراوح سعر فيلا ذات اربعة غرف من 683.20 798 11 دج الى 908.20 855 11 دج

موقع 34 مسكن ترقوي حر مغنية

يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف و ستة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 75.89 متر مربع الى 79.79متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 610.50 685 8 دج الى 665.50 131 9 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من82.01 متر مربع الى 85.16 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 044.50 386 8 دج الى 562.00 746 9 دج

موقع 29 فيلا ندرومة

يشمل الموقع فيلا من نوع أربعة غرف

مساحة الفيلا ذات اربعة غرف من 146.62 متر مربع

سعر الفيلا ذات اربعة غرف 169.00 283 10 دج

– موقع 32 مسكن ترقوي حر سردو

يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين و ثلاثة غرف و ستة غرف

مساحة الشقة ذات غرفتين 96.46 متر مربع

سعر الشقة ذات غرفتين 170.80 312 4 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 84.81 متر مربع الى 130.27 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 108.10 803 3 دج الى 866.90 055 5 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف من155.25 متر مربع الى 181.99 متر مربع

سعر الشقة ذات ستة غرف 946.70 882 6 دج

– موقع 18 مسكن ترقوي حر مغنية

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 71.35 متر مربع الى 76.2 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 250.34 924 3 دج الى 000.37 191 4 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 86.72 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات اربعة غرف 600.42 769 4 دج

– موقع 96 مسكن ترقوي حر مغنية

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 250.00 589 5 دج الى 900.00 616 5 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 87.11 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 690.00 881 6 دج

– موقع 45 مسكن ترقوي حر منصورة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 62.67 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 927.00 147 6 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من73.24 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 844.00 184 7 دج

– موقع 54 مسكن ترقوي حر تلمسان

يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 89.62 متر مربع الى 93.06 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 725.00 210 12 دج الى 425.00 679 12 دج

– موقع 40 مسكن ترقوي حر وسط المدينة المنصورة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.2 متر مربع الى 77.55 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 390.00 034 8 دج الى 597.50 875 8 دج

– موقع 20 مسكن ترقوي حر مغنية bloc B2

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 250.00 589 5 دج الى 900.00 616 5 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف 87.11 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 690.00 881 6 دج

– موقع 20 مسكن ترقوي حر مغنية bloc B3 –

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف واربعة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.75 متر مربع الى 71.1 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 250.00 589 5 دج الى 900.00 616 5 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف 87.11 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 690.00 881 6 دج

موقع 40 مسكن ترقوي حر منصورة تلمسان

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف واربعة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 70.2 متر مربع الى 77.55 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 390.00 034 8 دج الى 597.50 875 8 دج

يبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 84.64 متر مربع الى 87.2 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف من دج الى 900.00 616 5 دج

ولاية تيارت :

– موقع 145 مسكن ترقوي حر تيارت

يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف و خمسة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 104.75 متر مربع الى 114.17 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف من 087.50 705 9 دج الى 850.50 577 10 دج

يبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 129.20 متر مربع الى 129.63 متر مربع

سعر الشقة ذات خمسة غرف من 380.00 970 11 دج الى 219.50 010 12 دج

– موقع 15 مسكن ترقوي حر فردي تيارت

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 100 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 000.00 815 3 دج

– موقع 28 مسكن ترقوي حر خويدري تيارت

يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 120 متر مربع الى 140 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف من 000.00 118 11 دج الى 000.00 971 12 دج

ولاية تيزي وزو :

موقع 119 مسكن ترقوي حر تيقزيرت يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 82,36 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 701.00 459 5

موقع 85 مسكن ترقوي حر تيزي وزو يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين ثلاثة غرف أربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 52,46 الى 94,8 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 346.50 563 7 الى 973.00 847 11 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 81,08 الى 113,13 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 496.50 961 11 الى 373.00 164 16 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 103,41 الى 121,88 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات أربعة غرف من 042.50 901 13 الى 310.50 547 17 دج

موقع 126 مسكن ترقوي حر تيقزيرت يشمل الموقع شقة من نوع ثلاثة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 103,45 الى 104,9 متر مربع

يتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 681.00 516 9 الى 079.50 780 9 دج

موقع 74 مسكن ترقوي حر بني دوالة تيزي وزو يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين ,ثلاثة غرف أربعة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات غرفتين من 54,65 الى 74,28 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات غرفتين من 346.50 563 7 دج الى 973.00 847 11 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 81,08 الى 113,13 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 496.50 961 11 دج الى 373.00 164 16 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 103,41 الى121,88 متر مربع

يتراوح سعر الشقة ذات اربعة من 042.50 901 13الى 310.50 547 17 دج

ولاية الجزائر العاصمة:

موقع 208 مسكن ترقوي حر برج البحري

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف و ستة غرف و شقق مزدوجة ذات ستة غرف

يبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 96.18 متر مربع الى 105.37 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 154.00 822 17 دج الى 061.00 525 19 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 105.47 متر مربع الى 123.01 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف من 591.00 543 19 دج الى 7563.00 793 22 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 152.32 متر مربع الى 162.66 متر مربع

سعر الشقة ذات خمسة غرف من 896.00 224 28 دج الى 898.00 140 30 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات ستة غرف من 183.23 متر مربع الى 202.16 متر مربع

سعر الشقة ذات ستة غرف من 519.00 952 33 دج الى 248.00 460 37 دج

تبلغ مساحة الشقة المزدوجة ذات ستة غرف من 183.3 متر مربع الى 202.16 متر مربع

سعر الشقة المزدوجة ذات ستة غرف من 519.00 952 33 دج الى 248.00 460 37 دج

ولاية جيجل:

موقع 50 مسكن ترقوي حر مزغيطان

يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين و ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف

مساحة الشقة ذات غرفتين غرف 63.2 متر مربع

سعر الشقة ذات غرفتين 787.00 203 7 دج

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 74.05 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 305.00 264 7 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 89.02 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف من 862.00 732 8 دج

مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 109.79 متر مربع

سعر الشقة ذات خمسة غرف من 399.00 770 10 دج

موقع 25 مسكن ترقوي حر مزغيطان

يشمل الموقع شقق من نوع غرفتين و ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف

مساحة الشقة ذات غرفتين غرف 63.2 متر مربع

سعر الشقة ذات غرفتين 787.00 203 7 دج

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 74.05 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 305.00 264 7 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 89.02 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف من 862.00 732 8 دج

مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 109.79 متر مربع

سعر الشقة ذات خمسة غرف من 399.00 770 10 دج

ولاية سكيكدة:

موقع 42 مسكن ترقوي حر سكيكدة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف

مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 107.01 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف 613.50 521 13 دج الى 214.50 523 14 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف من 117.57متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف يبدا من 833.00 394 15 دج الى 191.00 535 16 دج

مساحة شقة ذات خمسة غرف 170.39 متر مربع

سعر شقة ذات خمسة غرف يبدا من 662.50 948 23 دج الى 637.50 722 25 دج

– موقع 31 مسكن ترقوي حر رمضان جمال

يشمل الموقع شقق من نوع و ثلاثة غرف و اربعة غرف و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 83.46 متر مربع الى 98.15 متر مربع

سعر الشقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 342.25 598 6 دج الى 736.00 815 7 دج

مساحة الشقة ذات اربعة غرف 118.06 متر مربع

سعر الشقة ذات اربعة غرف 773.25 329 9 دج

مساحة الشقة ذات خمسة غرف 155.42 متر مربع

سعر الشقة ذات خمسة غرف من 637.00 163 12 دج

– موقع 12 مسكن ترقوي حر حمروش حمودي سكيكدة

– موقع 10 فيلات عين شرشار

يشمل الموقع 10 فيلات من نوع خمسة غرف

مساحة الفيلا 230.75 متر مربع

سعر الفيلا يبدا من 356.00 787 21 دج الى 260.00 815 21 دج

ولاية عنابة :

موقع 48 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة

سعر شقة ذات اربعة غرف 470.00 362 17 دج

سعر شقة ذات خمسة غرف 580.00 035 27 دج

– موقع 40 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة

سعر فيلا ذات ثمانية غرف 946.10 783 19 دج

موقع 60 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة

سعر شقة ذات اربعة غرف 300.00 587 19 دج

سعر شقة ذات خمسة غرف 137.50 341 27 دج

– موقع 21 مسكن ترقوي حر ديدوش مراد عنابة

يشمل الموقع شقق من نوع اربعة غرف

مساحة شقة ذات اربعة غرف 136.55 متر مربع الى 171.7 متر مربع

سعر شقة ذات اربعة غرف يبدا من 060.00 259 17 دج الى 090.00 346 22 دج

⁠موقع 96 مسكن ترقوي حر واد ذهب عنابة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

مساحة شقة ذات ثلاثة غرف 81.37 متر مربع

سعر شقة ذات ثلاثة غرف 196.00 643 10 دج

مساحة شقة ذات اربعة غرف 97.54 متر مربع

سعر شقة ذات اربعة غرف 232.00 758 12 دج

– ⁠موقع 72 مسكن ترقوي حر لاكولين روز عنابة

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و اربعة غرف

تبلغ مساحة شقة ذات ثلاثة غرف من 118.13 متر مربع الى 144.95 متر مربع

سعر شقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 021.00 739 16 دج الى 415.00 539 20 دج

تبلغ مساحة شقة ذات اربعة غرف من 128.25متر مربع الى 166.93 متر مربع

سعر شقة ذات اربعة غرف يبدا من 815.00 968 20 دج الى 055.00 293 27 دج

ولاية قالمة :

موقع 30/102 مسكن ترقوي حر الاخوة رحابي

يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف و خمسة غرف

تبلغ مساحة شقق ذات ثلاثة غرف 78 متر مربع 85.05 متر مربع

سعر شقة ذات ثلاثة غرف يبدا من 200.00 352 9 دج الى 495.00 197 10 دج

مساحة شقة ذات خمسة غرف 114.1 متر مربع

سعر شقة ذات خمسة غرف 590.00 680 13 دج

ولاية قسنطينة:

موقع 80 فيلا زواغي سليمان

يشمل الموقع فيلات ذات اربعة غرف و فيلات ذات خمسة غرف .

فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي :

مساحة فيلا ذات أربعة غرف من 204 متر مربع مع حديقة مساحتها 84 متر مربع الى 123 متر مربع .

مساحة فيلا ذات خمسة غرف 199 متر مربع مع حديقة مساحتها 46 متر مربع الى 205 متر مربع.

سعر فيلا ذات أربعة غرف من 550.00 246 21 دج الى 050.00 375 23 دج .

سعر فيلا ذات خمسة غرف من 650.00 451 27 دج الى 150.00 117 36 دج

موقع 60 مسكن ترقوي حر الخروب يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 115 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 042 15 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 134 متر مربع يقدر مبلغها 200.00 527 17 دج

– موقع 48 مسكن ترقوي حر علي منجلي يشمل الموقع شقق من نوع أربعة

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 99,24 الي 105,6متر مربع

يقدر مبلغها 160.00 817 10 دج الى 400.00 510 11 دج

موقع 95 مسكن ترقوي حر علي منجلي

موقع 94/835 فيلا زواغي

موقع 30 فيلا زواغي

موقع 96 فيلا الخروب يشمل الموقع فيلات من نوع أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات أربعة غرف 115 متر مربع يقدر مبلغها 677.50 504 11 دج

تبلغ مساحة الفيلا ذات خمسة غرف 134 متر مربع يقدر مبلغها 429.00 350 13 دج

موقع 64 فيلا زواغي يشمل الموقع فيلات ذات ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف 155 متر مربع مع حديقة تبلغ مساحتها من 94 متر مربع الى 177 متر مربع يقدر مبلغها 677.50 504 11 دج

موقع 100 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 98,26 متر مربع يقدر مبلغها 374.00 781 11 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 115,94 متر مربع يقدر مبلغها 206.00 901 13 دج

موقع 133 مسكن ترقوي حر علي منجلي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات أربعة غرف 108,92متر مربع يقدر مبلغها 230.80 178 13 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 116,74 متر مربع يقدر مبلغها 372.60 124 14 دج

موقع 1056 مسكن ترقوي حر زواغي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة و أربعة و خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 80 متر مربع يقدر مبلغها 000.00 900 10 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات اربعة غرف 101.7 متر مربع يقدر مبلغها 625.00 856 13 دج

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف 122,55 متر مربع يقدر مبلغها 437.00 697 16 دج

موقع 70 زواغي قسنطينة يشمل الموقع شقق من نوع خمسة غرف

تبلغ مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 143,98 الي 150,99 متر مربع يقدر مبلغها من 983.00 678 25 دج الي 469.00 709 26 دج

موقع 46 فيلا زواغي قسنطينة يشمل الموقع فيلات من نوع ستة غرف

تبلغ مساحة الفيلا ذات ستة غرف 172,41متر مربع يقدر مبلغها 774.00 532 39 دج