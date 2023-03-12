هذه أسعار سيارة “Opel Astra 2023” التي ستدخل الجزائر

تنطلق في غضون أيام قليلة، عملية استيراد السيارات من علامة OPEL، بعد منح الإعتماد النهائي لشركة “حليل” للتجارة والصناعة وكيل علامة “أوبيل” الألمانية بالجزائر.

وكانت وزارة الصناعة، قد سلمت الاثنين الماضي، الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة ثلاث متعاملين، حيث يتعلق الأمر بكل من شركة “فيات-الجزائر” وكيل علامة “فيات” الايطالية بالجزائر، وشركة “امين أوتو” وكيل علامة “جاك” الصينية بالجزائر، وأخيرا شركة “حليل” للتجارة والصناعة وكيل علامة “أوبيل” الألمانية بالجزائر.

وفي هذا المقال سنقدم لكم بعض المعلومات عن “Opel Astra 2023” ومميزاتها.

معلومات عن “Opel Astra 2023”

تعتبر سيارة أوبيل أسترا 2023 الجديدة الإصدار السادس لسيارة أسترا، حيث يتم تصنيعها في شركة أوبيل المتواجد مقرها في روسلسهايم بألمانيا مما يعني أنها سيارة ألمانية 100 بالمائة.

وجاء تصميم سيارة أوبيل أسترا 2023 في منتهى الدقة والإتقان، حيث تتميز بواجهة أمامية عريضة مع إضاءة أمامية تعمل بتقنية ماتريكس لاد .

ويأتي التصميم الداخلي لسيارة اوبيل استرا 2023 متطور عن الجيل السابق، حيث سعى فريق المطورين على جعل السيارة من الداخل أكثر أناقة.

سيارة أوبل استرا تأتي أيضا بعدة محركات، تعمل بالبنزين أو الديزل بقوة تبدأ من 110 و تصل إلى 130 حصان متصلة بناقل حركة اختياري يدوي ب6 سرعات أو أوتوماتيكي ب 8 سرعات، كما تأتي أيضا بمحرك هجين مكون من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 180 حصان مع محرك كهربائي يولد قوة 110 حصان.

أسعار سيارة أوبيل أسترا 2023

سعر أوبيل أسترا 2023 في اوروبا يبدأ من 23750 أورو، لكن يختلف حسب نوع المحرك المستخدم “محرك هجين أو محرك احتراق عادي”، وكذلك سعة وقوة المحرك المستخدم .

وكان ممثل وزارة الصناعة، قد أشار إلى أن الوزارة، ستسهر على أن تكون الأسعار مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا لرفع السعر من قبل الوكلاء.