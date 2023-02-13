هذه أسعار صرف الأورو مقابل الدينار في بنك الجزائر

عرفت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار الجزائري تغيرات خلال الأسابيع الأخيرة على مستوى بنك الجزائر.

وقد أظهرت الأسعار الرسمية لبنك الجزائر اليوم الإثنين 13 فيفري، أن الأورو الواحد بسعر 145.98 دينار جزائري للشراء و 146.02 دينار جزائري للبيع.

وفي المقابل، يتم شراء العملة الأمريكية “الدولار” بسعر 136.61 دينارًا جزائريًا وبيعه بسعر 136.62 دينارًا جزائريًا.

من جانبها، يتم استبدال الجنيه الإسترليني مقابل 164.76 دينار جزائري للشراء ومقابل 164.84 دينار جزائري للبيع في بنك الجزائر.

بينما استقر الدولار الكندي عند 101.60 دينار جزائري للشراء و 101.64 دينار جزائري للبيع على مستوى السوق الرسمي.