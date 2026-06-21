هذه أسعار والبرنامج الكامل للتنقل عبر إيتوزا نحو الشواطئ والمنتزهات

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن إطلاق برنامجها الخاص بموسم الاصطياف 2026. وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بهدف تسهيل تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات السياحية والترفيهية بالعاصمة وضواحيها.

كما سيدخل برنامج “إيتوزا” حيز الخدمة ابتداءً من اليوم الأحد، ويتضمن تعزيز خدمات النقل الحضري. وإطلاق خطوط موسمية نحو الشواطئ. إلى جانب رحلات ليلية موجهة نحو المنتزهات والفضاءات الترفيهية. فضلاً عن استئناف جولات الحافلة السياحية المكشوفة.

في حين، حددت المؤسسة توقيت أولى الرحلات اليومية ابتداءً من الساعة 06:20 صباحاً إلى غاية 19:30 مساءً. فيما ستستمر الخدمة الليلية من 19:00 مساءً إلى 01:00 صباحاً. بما يسمح للمواطنين بالتنقل خلال الفترة المسائية بكل أريحية.

وفي إطار المخطط الأزرق الخاص بموسم الاصطياف، سخّرت “إيتوزا” ستة خطوط موسمية تربط عدة بلديات بالشواطئ. وذلك يومياً من الساعة 08:00 صباحاً إلى 20:00 مساءً.

هذه هي الخطوط:

الدويرة - شاطئ سيدي فرج.

خميس الخشنة – شاطئ بومرداس مروراً بأولاد موسى.

حمادي – شاطئ بومرداس.

الحراش – شاطئ عين طاية.

الرحمانية – شاطئ خلوفي مروراً بعدة أحياء سكنية.

الرويبة – شاطئ القادوس.

رحلات ليلية نحو المنتزهات والفضاءات الترفيهية

كما خصصت المؤسسة برنامجاً خاصاً بالخرجات الليلية، يمتد من 18:00 مساءً إلى 01:00 صباحاً. لتسهيل تنقل العائلات والمواطنين نحو أبرز المنتزهات والحدائق بالعاصمة.

في حين، يتضمن البرنامج خطوطاً تربط العديد من المحطات، من بينها أول ماي، ساحة الشهداء، باش جراح، براقي، الكاليتوس، خميس الخشنة. حمادي، مفتاح، الأربعاء، بوقرة وسيدي عبد الله، بوجهات ترفيهية مثل منتزه الصابلات، حديقة منبع المياه بالحراش. ساحة كيتاني، مقام الشهيد وشاطئ سيدي فرج.

كما أعلنت “إيتوزا” أيضاً عن نشاط الحافلة السياحية المكشوفة City Tour التي تنطلق يومياً من منتزه الصابلات ابتداءً من الساعة 18:00 مساءً إلى غاية 01:00 صباحاً.

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