هذه أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية للقصة القصيرة

نشرت مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية 14 للقصة القصيرة.

ففي اللغة العربية، عادت الجائزة الأولى لمصطفى بن دهينة لروايته “على حافة الحياة” والجائزة الثانية لوهيبة سليماني عن عملها “شهادة وفاة”.

بينما تحصلت عقيلة رابحي على الجائزة الثالثة عن عملها “كيف لي أن أنسى”.

وباللغة الأمازيغية، تحصلت المترشحة الوحيدة لهذه المسابقة شاناز دلال على ثالث جائزة من هذا النوع عن عملها “الوالدين”.

وفيما يتعلق باللغة الفرنسية، منحت الجوائز الأولى والثانية والثالثة على التوالي لكل من المكي جبار “الخلف” ومحمد بوبكر الخرطي “أزواج سنة 2040” وليندة بوزيد “وريدات”.

وأشار المنظمون إلى أن الفائزين الذين اختيروا من بين الستين مترشحا في طبعة 2018.

سيتلقون جوائز تتراوح بين 50.000 و 30.000 دينار جزائري خلال حفل من المزمع تنظيمه غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة.

وتهدف المسابقة الوطنية للقصة القصيرة التي أنشأت في عام 2003 إلى تشجيع المواهب الجديدة.