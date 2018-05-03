هذه أسماء الفنانين المتوجين بجوائز “الجنريك الذهبي”

تم توزيع جوائز مسابقة الجنريك الذهبي سهرة اليوم بأوبرا الجزائر، حيث اشرف وزير الثقافة على توزيع الجوائز التي كانت كالاتي:

ففي فئة السيت كوم فاز عادل عُلمي بالمرتبة الاولى.

وجائزة أحسن صوت عادت لعمل زهير في فيلم pas de chanche لنجيب عمراني.

أما أحسن صوره عادت لصبري العمري عن سيت كوم “ماشي ساهل” وأحسن موسيقى الفنان مهدي الميعي عن عمل “القصبة سيتي”.

جائزة أحسن تركيب عادت لأحمد ديبيس عن عمل “بيبيش وبيبيشة ” وأحسن دور رجالي عاد لكمال بوعكاز.

أحسن دور وأداء نسائي لسهيلة معلم عن عمل “بيبيش وبيبيشة” وأحسن إخراج عادت لمخرج نفس العمل سامي فرعون.

أما في فئة الأعمال التلفزيونية، جائزة أحسن تصميم ملابس وجائزة أحسن ديكور عادت لمسلسل “عاشور العاشر”.

جائزة أحسن صوت وأحسن صورة وأحسن موسيقى لمسلسل “الخاوة”، أما جائزة أحسن تركيب لـ”عاشور العاشر”.

أحسن دور رجالي كان من نصيب حسان كشاش عن دوره في مسلسل “الخاوة”.

أما جائزة أحسن أداء نسائي كانت مناصفة بين صارة العلامة عن مسلسل “صمت الابرياء” وزهرة حركات عن سلسلة “الخاوة”.

جائزة أحسن سيناريو كانت مناصفه بين مسلسل “إبن باديس” للسيناريست رابح ظريف ومسلسل “الخاوة” للسيناريست سارة برتيمة.

أحسن إخراج كان من نصيب المخرج جعفر قاسم عن سلسلة “عاشور العاشر”

والجائزة الكبرى للجنيريك الذهبي لأحسن عمل درامي تلفزيوني كانت من نصيب مسلسل “الخاوة”.