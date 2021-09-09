هذه أسماء القضاة والنواب العامون بمناصبهم الجديدة

أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الادارية، حسب بيان وزارة العدل.

ويأتي هذا طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الحركة تهدف لإعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذلك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

وفيمايلي رابط القائمة الأسمية القضاة والنواب العامون بمناصبهم الجديدة:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/241667865_374372874397744_8777678169234902729_n.pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_1619648448.pdf?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=0cab14&_nc_eui2=AeGZGXr13Cstpw7jDd6_4seHBfGlkDBrICYF8aWQMGsgJqTuFFmfbFHBo8Za4c7g5SOndTojf1jHC-VdEeWFe0zt&_nc_ohc=iX_-729tXIQAX-F-FA7&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=9e9239d97aafca364395234f965c2960&oe=613BE49C&dl=1