هذه أسماء الناجحين في قرعة تجديد أعضاء نصف مجلس الأمة في الولايات العشر الجديدة

تحصلت النهار على قائمة الأسماء التي نجحت في قرعة تجديد أعضاء مجلس الأمة في الولايات العشر الجديدة والتي ستبقى لثلاث سنوات المقبلة.

وتشمل القائمة “عبد الكريم حدادي” عن ولاية تيميمون. “براهيم أكادي” عن ولاية برج باجي مختار،”بن جراد عبد الجليل” عن بني عباس،”ابراهيمي عبد الحق” عن ولاية أولاد جلال.

إضافة إلى “عبد الرحمان بلهيبة” عن ولاية إن صالح،احمد شيتو عن ولاية إن قزام،”سليم بن حصروف” عن ولاية تقرت، “عمر خمياس” عن ولاية جانت، “عبد الباري بوزنادة “عن ولاية المغير ، وأخيرا “محمد العربي سليماني” عن ولاية المنيعة