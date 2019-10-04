هذه أسماء منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات

أفصح اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن أسماء منسقي المندوبات الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات.

وأشار شرفي أن عملية تنصيب منسقي المندوبات الولائية تنطلق غدا وتستمر مدة أسبوع، الى غاية الجمعة المقبلة.

ويتعلق الأمر بكل من:

-ولاية أدرار: علي زين العابدين

-الشلف: محمد العاطف

-الاغواط: لحاح عيسى

-ام البواقي: مراح عبد الرخمان

-باتنة: عمار كرارشة

-بجاية: مدني فضيل

-بسكرة: بوزيان محمد توفيق

-بشار: فاسي عبد الله

-البليدة: سيدي موسى محمد الشريف

-البويرة: حركات جلول

-تمنراست: بادي لخضر

-تبسة: كنانزة محمد

-تلمسان: بجاوي حفيط

-تيارت: بوسماحة شيخ

-تيزي وزو: خفاش كمال

-الجزائر: بن ناصف مولود

-الجلفة: طليبة أحمد

-جيجل: بولعراس سليم

-سطيف: هيشور فيصل

-سعيدة: سعيدي شيخ

-سكيكدة: عموشي نسرين

سيدي بلعباس: عناني معاشو

-عنابة: حملاوي حميد

-قسنطينة: كعوان محمد

-مستغانم: معراجي عمر

-المسيلة: فاضلي سيدعلي

-معسكر: موسى ناصر

-ورقلة: شمسة علي

-وهران: بن داود عبد القادر

-البيض: بلعرابي عبد الكريم

-اليزي: الفيصل دوسو

-برج بوعريريج: الصعير قيشي

-بومرادس: زعاطشي سليم

-الطارف: عمراني مراد

-تندوف: شراد محمود

-تيسمسيلت: شوشاش علي

-الوادي: العبسي علي

-خنشلة: أونيسي بلال

-سوق اهراس: عثماني منادي

-تيبازة: زرقان حواس

-ميلة: لهشيري نصر الدين

-عين الدفلي: سلالي محمد

-النعامة: بلجديد فتحي

-عين تموشنت: بن زقير سعيد

-غرادية: ولاد بلخير الشيخ

-غليزان: بلعاليا منور