هذه أسهل دولة في الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرة عمل

تواجه ليتوانيا نقصًا في العمالة في العديد من القطاعات، ولكن معظمها في التصنيع والبناء والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء والضيافة.

مع الأخذ في الاعتبار نقص العمالة، اعتمدت السلطات الليتوانية وبسطت بعض التدابير لجذب العمال الأجانب. – بما في ذلك لاجئي الحرب – إلى سوق العمل لديها.

في هذه الحالة، تم تعليق اختبار “سوق العمل” للعمال المهاجرين للأوكرانيين. مما سمح لهم بالعمل دون تصريح من دائرة التوظيف الليتوانية.

كما قال ألكسندر ماساليوفاس، الشريك في CEE Attorneys في ليتوانيا، الشهر الماضي. إن هذه الإجراءات سهلت الوصول الفوري إلى فرص العمل للأشخاص النازحين مؤقتًا.

ووفقًا لهيئة العمل الأوروبية (EURES). تواجه ليتوانيا ثاني أسهل دولة في الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرة بعد إستونيا نقصًا في العمال في المهن التالية:

صانعو ومشغلو أدوات آلات النجارة/ صانعي الأدوات/ الخياطون وصانعو الملابس والفراء وصانعو القبعات/ محضرو ومركبو المعادن الإنشائية/ الممارسين الطبيين المتخصصين. معلمو الاحتياجات الخاصة/ السباكين وتركيب الأنابيب/ مشغلو ماكينات المنتجات البلاستيكية/ مشغلي ماكينات التعبئة والتغليف والتعبئة والتغليف. فنيو الهندسة الميكانيكية/ عمال العزل/ بنائو المنازل.

سائقي الشاحنات الثقيلة والشاحنات

المغاسل اليدوية

الممارسين الطبيين العامين

مشغلي الآلات الغذائية

واضعي البلاط

ميكانيكا وميكانيكا الكهرباء

مهندسين كهربائيين

فنيين في الهندسة الكهربائية

مشغلي نقل التربة ومشغلي المحطات ذات الصلة

معلمو الطفولة

طهاة

مدراء البناء

عمال صب الخرسانة وتشطيبات الخرسانة والعمال ذوي الصلة

النجارين

صانعي الخزانات

الجزارين وبائعي الأسماك

سائقي الحافلات والترامواي

عمال البناء

الخبازين وطهاة المعجنات وصانعي الحلويات

ميكانيكيون ومصلحو الآلات الزراعية والصناعية

وهذا يعني أن الأجانب الذين ينتمون إلى أي من الوظائف المذكورة أعلاه. لديهم فرص أكبر للحصول على تأشيرة عمل إذا كانوا يرغبون في العمل في ليتوانيا.

وتقوم خدمة التوظيف، وهي وكالة تابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل في ليتوانيا. بتمويل دورات اللغة لكل من الباحثين عن عمل والعاملين.

كما يتم تنظيم برامج التدريب على اللغة الليتوانية لمواطني الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية. وأفراد أسرهم الذين يعيشون في ليتوانيا.