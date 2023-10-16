هذه أسهل دولة للحصول على تأشيرة شنغن

تعتبر الدول الأوروبية من الوجهات الرئيسية لقضاء العطلات الشتوية. حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بعطلة في منتجع للتزلج واللعب في الثلج بما يرضي قلوبهم.

ويمكن الوصول إلى العشرات من الدول السياحية في أوروبا بتأشيرة واحدة فقط، وهي تأشيرة شنغن. هذه التأشيرة هي تأشيرة مشتركة من 27 دولة عضو في منطقة شنغن. بتأشيرة واحدة فقط من إحدى تلك الدول، يتمتع المسافرون بحرية الدخول إلى 27 دولة أوروبية.

وتتلقى دول شنغن الملايين من طلبات التأشيرة كل عام، لذلك ليس هناك ما يضمن الموافقة على الطلب. ومع ذلك، فإن فرص الموافقة على طلبك ستزداد بشكل كبير إذا تقدمت بطلب إلى البلدان ذات معدلات رفض التأشيرة المنخفضة.

وفقًا للبيانات التي أوردتها أخبار تأشيرة شنغن، فإن الدولة الأسهل في تقديم التأشيرات هي أيسلندا. وينظر إلى ذلك بناءً على عدد حالات رفض التأشيرة. وفي عام 2022، رفضت البلاد 1.9% فقط من جميع الطلبات.

في المركز الثاني ليتوانيا، حيث رفضت البلاد 7.8 بالمئة من طلبات التأشيرة طوال عام 2022. تليها لاتفيا التي سجلت معدل رفض التأشيرة بنسبة 9.5 بالمائة في عام 2022. ورفضت كل من سلوفاكيا وفنلندا 9.7 بالمائة من طلبات التأشيرة.

ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الدول التي لديها معدلات رفض عالية. وتشمل هذه البلدان مالطا (36.4 في المائة)، والسويد (29 في المائة)، وبلجيكا (28.4 في المائة)، وفرنسا (22.2 في المائة). حتى لو تم استيفائها، فإن عملية الحصول على التأشيرة يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً. تلقت العديد من الدول مثل إسبانيا أيضًا العديد من طلبات التأشيرة.