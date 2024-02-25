هذه أسهل 10 مدن في الاتحاد الأوروبي للعثور على وظيفة

كشف تقرير لجودة الحياة في المدن الأوروبية أن العثور على وظيفة في المدن الغربية والشمالية في أوروبا أسهل بكثير. خاصة بالمقارنة مع تلك الموجودة في المدن الجنوبية.

ووجد هذا التقرير، الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من نصف الأشخاص في الدول الأعضاء الغربية والشمالية. 53 في المائة من المشاركين قالوا إنه كان من السهل العثور على وظيفة مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص. في الدول الأعضاء الجنوبية يطالبون بذلك.

وتتصدر براغ (التشيك) قائمة أسهل المدن حيث يمكن الوصول إلى الوظائف. في حين تأتي كلوج نابوكا (رومانيا) في المرتبة الثانية بنسبة 73 في المائة.

وتعد ميونيخ (ألمانيا) وبراتيسلافا (سلوفاكيا) المدينتين الثالثة والرابعة. اللتين تتمتعان بفرص عمل أعلى. حيث قال ذلك 72 في المائة من المشاركين.

أما هامبورغ (ألمانيا) فهي مدينة سهلة للعثور على وظيفة. مما يجعلها الوجهة الخامسة التي تضم أكبر عدد من الوظائف المتاحة، كما يراها المشاركون.

وتختتم قائمة المدن العشر الأولى التي توفر الوظائف الأكثر سهولة في أوسلو (النرويج). كما قال 69 في المائة من المشاركين. بينما تليها ستوكهولم (السويد) بنسبة 68 في المائة.

وتحتل وارسو (بولندا) المرتبة الثامنة، تليها صوفيا (بلغاريا) وتالين (إستونيا بنسبة 65 في المائة لكل منهما.

وتعتبر باليرمو المدينة التي يصعب فيها التوظيف لعام 2023. تليها نابولي (إيطاليا) بنسبة 11 في المائة وأوفييدو. (إسبانيا) بنسبة 16 في المائة.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب التحولات الديموغرافية المستمرة. التي أدت إلى نقص العمالة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. مما فرض تحديات على الاقتصادات الحضرية.

في حين أن المدن تقدم عادة وظائف أكثر تخصصا وأعلى أجرا مقارنة بالمناطق الريفية. فإن سهولة العثور على عمل تتباين بشكل كبير بين سكان الحضر.