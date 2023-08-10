هذه أعراضه.. الصحة العالمية تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية عن مدى خطورة متحور كورونا الجديد المعروف باسم “EG.5”. وذلك بعد ظهوره وانتشاره في مناطق عدة من العالم.

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن إستشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي. قوله بأن فيروس كورونا ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الاستشاري أن السلالة الجديدة نسل لسلالة أوميكرون، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت متحور “EG.5” إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا. والتي يتم مراقبتها، في 19 جويلية الماضي.

وأكد الخولي أنه لا توجد أدلة علمية حتى الآن على أن السلالة الناشئة أكثر خطورة من السلالات السابقة. كما أن خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة.

وحدّد الخولي أبرز أعراض الإصابة بالمتحور “EG.5” عند البالغين لهذا المتحور. وتشمل الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف والسعال، آلام الجسم والعضلات، التعب والإسهال.

واختتم الإستشاري بالصحة العالمية تصريحاته بالتأكيد على أنه طبقا للمعلومات المتاحة. وحيث أن اللقاحات ثبت فعاليتها في الحماية من السلالة أوميكرون. فمن المتوقع أن تقدم اللقاحات درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 27 جويلية أن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم، البالغ عددها 234. ‏أبلغت عن إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، في الفترة من 26 جوان إلى 23 جويلية.

بينما أشارت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إلى أنه في خلال فترة الـ28 يوما هذه، أبلغ 52% (122 من 234 دولة وإقليما) عن حالة واحدة على الأقل. وهي نسبة آخذة في الإنخفاض منذ منتصف عام 2022″.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه خلال فترة 28 يوما المبلغ عنها، تم الإبلاغ عن أكثر من 868 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19). وأكثر من 3700 حالة وفاة على مستوى العالم.