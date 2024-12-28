هذه أعراض متحور كورونا الجديد وطرق الوقاية منه

شهد العالم زيادة كبيرة في انتشار المتحور الجديد لكورونا “XEC”، مع بداية موسم البرد، شهر سبتمبر الماضي.

وسجلت بعض الدول مثل سلوفينيا وجمهورية التشيك معدلات مرتفعة من الإصابات. كما شهدت المملكة المتحدة زيادة طفيفة في حالات دخول المستشفيات في أكتوبر 2024.

كما سجّلت بريطانيا، 122 وفاة مرتبطة بالإصابة بكوفيد، خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر الماضي.

وربط خبراء بريطانيون بين ارتفاع أعداد الإصابة بكوفيد وظهور متحور “XEC”. وقالوا أن هذا المتحور الجديد ليس مختلفاً بشكل جذري عن المتحوّرات الأخرى.

وعادة ما تصل أعداد الإصابات بكوفيد، منذ ظهوره، إلى ذروتها في شهرَي ديسمبر وجانفي، وفقاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتتسبب برودة الطقس في لجوء الناس إلى قضاء أوقات أطول داخل أماكن مغلقة مع أشخاص آخرين. ما يوفّر بيئة مواتية للإصابة بالفيروسات المُعدية.

وقال الدكتور المصري، أمجد الحداد، لموقع “سكاي نيوز غربية”، إن متحور كورونا (XEC) لا يعتبر نوع جديد من متحورات كورونا في ظل ظهوره منذ جوان الماضي، وإنه غير مستجد ولكنه سائد عالميًا”.

متحور كورونا “XEC”

وقال الدكتور، إن المتحور هو نوع من متحورات كورونا وخاصة أوميكرون والفيروس يحمل بعض الطفرات الجديدة التي قد تساعده على الانتشار سريعا في الطقس البارد.

وعلى الرغم من أن اللقاحات لا تزال قادرة على المساعدة في منع الحالات الشديدة. ولكنه يصعب التفرقة بينه وبين الفيروسات الأخرى لتشابه أعراضه مع أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية.

وتم التعرف على متحور (XEC) في ألمانيا في جوان الماضى. ثم ظهرت حالات أخرى منه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك وعدة دول أخرى.

أعراض متحور كورونا “XEC”

تتمثل أعراض متحور كورونا الجديد في ارتفاع درجات حرارة الجسم، وتكسير في الجسم. والإرهاق والتعب، والسعال، والتهاب الحلق.

هذا وحذر الحداد من الاتجاه إلى استخدام الحقن، مثل حقن البرد أو حقنة “هتلر”. مشددًا على أن 80 بالمئة من العدوى المنتشرة هي عدوى فيروسية، والتي لا تتطلب المضادات الحيوية.

وذكر أن العلاج الفعال لهذه العدوى يعتمد على الراحة، وتناول الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول، وفيتامين سي.

وشدد الحداد على أن استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد أو الإنفلونزا أو كورونا هو خطأ. حيث إن الفيروسات لا تعالج بالمضادات الحيوية.

هكذا يمكننا الوقاية من متحور كورونا الجديد

هناك العديد من الممارسات التي يجب القيام بها للحماية من متحور كورونا الجديد، حيث أشار الحداد على أهمهم ومنها:

ارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة. والحفاظ على التباعد الاجتماعي خاصة إذا كان المكان به شخص مريض. ونظافة اليدين الجيدة.

وفي حالة الشعور بأعراض يجب الجلوس في المنزل حتى لا تكون سببا في إصابة أشخاص آخرين.