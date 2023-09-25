هذه أغلى دولة أوروبية من حيث السفر

أظهرت البيانات الأخيرة من مابريان أن أغلى دولة في شمال أوروبا للسفر إليها الآن هي هولندا.

ووفقا لمابريان، تم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج بعد تحليل تطور متوسط أسعار الرحلات الجوية في العامين الماضيين. حيث أظهرت النتائج أن السفر إلى هولندا هو الأكثر تكلفة بالنسبة لمنطقة شمال أوروبا.

وفي شمال أوروبا، لم تعد أي من البلدان التي تم تحليلها إلى مستويات عام 2021. أغلى دولة للسفر إليها الآن هي هولندا.

نظرًا للطلب المرتفع ومع معدل الحجز القياسي هذا العام، بدأت أسعار الرحلات الجوية إلى هولندا في الارتفاع. في وقت مبكر من فصل الربيع. حيث وصلت إلى ذروتها خلال أشهر الصيف عندما قرر المزيد من الأشخاص زيارة البلاد.

وبصرف النظر عن هولندا، شهدت دول أخرى في شمال أوروبا أيضًا زيادة في أسعار الرحلات الجوية. في حين ظلت بعض الدول الأخرى أكثر استقرارًا.

وكما تظهر بيانات مابريان، فإن المملكة المتحدة تليها هولندا. التي سجلت أكبر زيادة في أسعار الرحلات الجوية في عام 2023 مقارنة بعام 2021.

في المقابل، شهدت فرنسا وألمانيا قمماً مرتفعة في الأسعار خلال عام 2022. في حين ظلت النرويج الدولة الأكثر استقراراً من حيث أسعار رحلات الطيران خلال العامين الماضيين.

وتعليقا على الأمر، قال جافين إكليس، مستشار الطيران والسياحة بشركة جنرال إلكتريك للاستشارات. إنه بالتركيز على شمال أوروبا. أظهرت أسعار الرحلات الجوية للفترة من 23 جوان إلى 22 جويلية ارتفاعا قويا في الأشهر القليلة الأولى. مع السفر من دول في العالم، تستمر المنطقة في الازدهار خلال فصل الشتاء وأوائل الصيف.

ومع اقترابنا من ذروة الصيف، عادت أسعار 2023 لتتماشى مع الأسعار المرتفعة التي شهدناها في صيف 2022. مما يسلط الضوء على المرونة القوية في هذه الأسواق الرئيسية والأهمية التي تلعبها هذه الأسواق بالنسبة للنهج الاستراتيجي لشركات الطيران.

على الرغم من ارتفاع أسعار الرحلات الجوية، لا تزال هولندا واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا هذا العام أيضًا.