هذه أفضل تشكيلة مثالية لسنة 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تشكيلته المثالية لسنة 2022، خلال حفل توزيع جوائز “the best”.

وضمت التشكيلة المثالية، خيرة نجوم العالم للوقت الحالي، والذين يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تواجد في التشكيلة المثالية، لاعبون من مختلف الدول والأندية الأوروبية، الذين برزوا بقوة في السنة الماضية.

وضمت أفضل تشكيلة مثالية لسنة 2022، أسماء كل من: