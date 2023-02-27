إعــــلانات
الرياضة

هذه أفضل تشكيلة مثالية لسنة 2022

بقلم كريم تيغرمت
هذه أفضل تشكيلة مثالية لسنة 2022
  • 1651
  • 0

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تشكيلته المثالية لسنة 2022، خلال حفل توزيع جوائز “the best”.

وضمت التشكيلة المثالية، خيرة نجوم العالم للوقت الحالي، والذين يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تواجد في التشكيلة المثالية، لاعبون من مختلف الدول والأندية الأوروبية، الذين برزوا بقوة في السنة الماضية.

وضمت أفضل تشكيلة مثالية لسنة 2022، أسماء كل من:

رابط دائم : https://nhar.tv/00h8Q
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر