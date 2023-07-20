هذه أفضل وجهات شنغن للهروب من موجة الحر

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، يبحث المسافرون عن مأوى من الشمس. ووجهات ذات درجات حرارة معتدلة.

وتضم القارة العديد من الوجهات المذهلة حيث يمكن للمسافرين أخذ استراحة من درجات الحرارة المرتفعة.

امستردام هولندا

تعتبر عاصمة هولندا ، التي تشتهر بقنواتها الخلابة وثقافتها النابضة بالحياة ، ملاذًا مثاليًا للهروب من الحرارة.

كما تتمتع المدينة بمناخ معتدل ، حيث تتراوح درجات الحرارة في المتوسط بين 20-25 درجة مئوية خلال أشهر الصيف. مما يجعلها وجهة مناسبة لجميع الباحثين عن تجربة أكثر انتعاشًا.

يمكن لزوار أمستردام استكشاف المتاحف ، والقيام بجولات بالقوارب على طول القنوات. والتجول في حدائق المدينة الجميلة ، من بين أشياء أخرى.

كوبنهاجن، دانمارك

تعد كوبنهاجن واحدة من أفضل الأماكن في شنغن التي يمكن زيارتها في طقس صيفي معتدل. حيث تكون درجة الحرارة المرتفعة 21 درجة مئوية.

نظرًا لأن المدينة تتمتع بموقع ساحلي ، فإن نسيم البحر البارد يخلق جوًا لطيفًا خلال أشهر الصيف. مما يسمح للجميع بالقيام بأنشطة مختلفة دون الحاجة إلى القلق بشأن درجة الحرارة.

كما يمكن لجميع أولئك الذين يخططون للوصول إلى كوبنهاغن الاستمتاع بأجواء مريحة أثناء تجولهم حول المدينة. وتذوق المأكولات واستكشاف ميناء نيهافن الشهير.

اوسلو، النرويج

مع متوسط درجة حرارة 18 درجة مئوية خلال فصل الصيف. تعد أوسلو وجهة رائعة أخرى لأولئك الذين يهربون من الحرارة.

تقدم عاصمة النرويج مزيجًا من الجمال الطبيعي والتطور الحضري. حيث تضفي المضايق والغابات على المدينة صيفًا لطيفًا ومنعشًا.

يمكن لزوار أوسلو زيارة متحف Viking Ship ، أو التنزه على طول الواجهة البحرية Aker Brygge. أو الاسترخاء في واحدة من المتنزهات العديدة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

ريكيافيك، أيسلندا

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ فريد من موجة الحر ، تُعد ريكيافيك في أيسلندا خيارًا مثاليًا. حيث يتراوح متوسط درجات الحرارة عادةً من حوالي 10 إلى 15 درجة مئوية خلال أشهر الصيف.

تشتهر أيسلندا بالسخانات والتضاريس البركانية والشلالات ، وتظل باردة طوال أشهر الصيف. مما يتيح للجميع استكشاف أجزاء مختلفة من المدينة دون القلق بشأن درجات الحرارة المرتفعة.

يمكن لأولئك الذين يصلون إلى ريكيافيك خلال فصل الصيف استكشاف جمال الدائرة الذهبية. والاستمتاع بالينابيع الحرارية الجوفية، وإذا حالفهم الحظ، يمكنك إلقاء نظرة على الأضواء الشمالية.

هلسنكي، فنلندا

توفر هلسنكي ، عاصمة فنلندا النابضة بالحياة ، ملاذًا منعشًا من الحرارة. مع درجات حرارة تتراوح بين 20 و 25 درجة مئوية خلال فصل الصيف ، تتمتع هلسنكي بمناخ مريح للأنشطة الخارجية.

يمكن لأولئك الذين يزورون هلسنكي خلال فصل الصيف زيارة قلعة سومينلينا البحرية. واستكشاف هندستها المعمارية الفريدة ، والاستمتاع بالمهرجانات المختلفة التي تقام خلال هذا الموسم ، من بين العديد من المهرجانات الأخرى.

بيرغن ، النرويج

بيرغن هي وجهة رئيسية أخرى للتغلب على حرارة الصيف الحالية. مع درجات الحرارة المعتدلة بالإضافة إلى زخات المطر المتكررة ، تظل Beren مكانًا جذابًا لكل من يريد تجربة في الهواء الطلق.

يبلغ متوسط درجة الحرارة في بيرغن خلال أشهر الصيف حوالي 29 درجة مئوية. ولكن في بعض الأيام ، يمكن أن تصل أيضًا إلى 25 درجة مئوية.

خلال فصل الصيف ، يمكن لزوار بيرغن استكشاف Bryggen Wharf. والقيام بجولة في القطار الجبلي المائل Fløibanen ، والمغامرة في رحلات بحرية في المضيق البحري لتجربة الطبيعة النرويجية المذهلة.

سالزبورغ، النمسا

جمال جبال الألب ، بالإضافة إلى التراث الثقافي، يجعل من سالزبورغ مكانًا رائعًا للهروب من موجة الحر.

نظرًا لوجود المدينة في جبال الألب النمساوية ، تظل درجات الحرارة معتدلة وممتعة خلال أشهر الصيف. حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة حوالي 19 درجة مئوية.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للزوار القيام بها عند زيارة سالزبورغ خلال فصل الصيف. يمكنك زيارة قلعة Hohensalzburg ، والانغماس في عالم Mozart ، والمشي على طول نهر Salzach.

لوتربرونين ، سويسرا

يقع Lauterbrunnen في جبال الألب السويسرية ، وهو جوهرة مخفية لكل من يبحث عن محيط هادئ وهادئ.

يبلغ متوسط درجة الحرارة القصوى خلال النهار في مدينة لوتيربرونين في الصيف حوالي 16 درجة مئوية. مما يجعل القرية وجهة مثالية لأولئك الذين يحبون قضاء الوقت في الخارج.

ويشتهر الوادي بشلالاته وشاليهاته الساحرة ، ويجب على كل شخص يزور المدينة خلال فصل الصيف. ألا يفوتك ركوب القطار المسنن إلى Jungfraujoch للحصول على مناظر خلابة لنهر Aletsch Glacier.

غاليسيا إسبانيا

على الرغم من كون إسبانيا وجهة صيفية دافئة نموذجية ، تبرز غاليسيا كوجهة رئيسية للهروب من الحرارة.

تقع المدينة في شبه الجزيرة الأيبيرية. وتتمتع بمناخ لطيف مع متوسط درجة حرارة بين 20 و 25 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

كما توفر شواطئ غاليسيا والمناظر الطبيعية والغابات وقرى الصيد ملاذًا مثاليًا بعيدًا عن أشعة الشمس.

أثناء وجودك هناك ، يمكن للزوار استكشاف طرق الحج القديمة ، والاستمتاع بمأكولات المأكولات البحرية. وتجربة الثقافة الفريدة أثناء الاستمتاع بالأجواء المنعشة والرائعة.

شاموني، فرنسا

تظهر شامونيكس كوجهة أخرى للهروب من السمع. توفر المدينة الجبلية ملاذًا منعشًا. حيث يتراوح متوسط درجات الحرارة في الصيف بين 15 و 25 درجة مئوية.

محاط بقمم مهيبة ، شامونيكس هو المكان المثالي لعشاق الطبيعة وعشاق الهواء الطلق خلال فصل الصيف.

كما هناك عدد من الأنشطة التي يمكن للزوار القيام بها أثناء تواجدهم في شامونيكس. من المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال إلى الطيران الشراعي وركوب الرمث.

نظرًا لاستمرار الطقس الحار للغاية في أجزاء مختلفة من أوروبا، فإن الوجهات المذكورة أعلاه توفر ملاذًا مثاليًا. ومع ذلك ، هناك عشرات أخرى يمكن إضافتها إلى قائمتك.