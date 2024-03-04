هذه أفضل 10 أطعمة للنساء

اليوم العالمي للمرأة هو قاب قوسين أو أدنى، ماذا لو اغتنمنا الفرصة للحديث عن تغذية الإناث؟ نقدم لكم في هذا المقال أفضل 10 أطعمة للنساء.

فول الصويا الطازج

منتج الصويا الأكثر غنى بالإستروجين النباتي، وهي مكونات نباتية لها عمل مشابه للإستروجين.

عند تناولها بانتظام، يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم. وتقوية كتلة العظام، وحتى تخفيف الهبات الساخنة. ما عليك سوى غمرها في الماء المغلي لبضع دقائق وستكون جاهزة.

مشروب الصويا المدعم

تعاني واحدة من كل أربع نساء فوق سن الخمسين من هشاشة العظام.

وفي هذا السياق، تعتبر البروتينات والكالسيوم وفيتامين د حلفاء.

أصبحت المشروبات النباتية أكثر شعبية من أي وقت مضى.

ومن حيث التغذية، فإن مشروب الصويا هو الأفضل لأنه الأغنى بالبروتين.

البروبيوتيك

تصاب النساء بالإمساك ومتلازمة القولون العصبي والانتفاخ أكثر من الرجال.

لهذا السبب، فإن توازن الكائنات الحية الدقيقة الخاصة بهم مهم. يمكن للبروبيوتيك،أن تعزز توازن الكائنات الحية الدقيقة، وبالتالي تؤثر بشكل إيجابي على صحة الجهاز الهضمي.

بذور الكتان

بذور الكتان مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة للنساءوالتي تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الجوز

يوفر الجوز ما يسمى بالدهون الأساسية نظرًا لأن الجسم لا يستطيع تصنيعها.

بالإضافة إلى جرعة جيدة من أوميغا 3 وفيتامين E والستيرول النباتي والألياف. كوكتيل الجمال والصحة الحقيقي للنساء.

التوت البري

من المعروف منذ زمن طويل أن التوت البري يمنع التهابات المسالك البولية، التي تصيب النساء أكثر بكثير من الرجال.

ويُعزى هذا التأثير إلى مادة البروانثوسيانيدين الموجودة في التوت البري.

الفرولة

تعتبر الفراولة ثمرة مفضلة توفر القليل من السكر بينما تكون غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والفولات.

إلى جانب الفواكه الصغيرة الأخرى، تعتبر الفراولة من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة.

الجزر

يعد الجزر من أفضل مصادر البيتا كاروتين الذي يعمل كمضاد للأكسدة وهو حليف لجهاز المناعة والرؤية الليلية وصحة الجلد.

الأسماك الزيتية

تعتبر التونة والسلمون والتراوت والسردين والماكريل من أكثر الأسماك غنى بالدهون. ليتم وضعها في القائمة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

الشوكولاتة

توفر الشوكولاتة العديد من المكونات ذات الخصائص المحفزة.

كلما كانت الشوكولاتة غنية بالكاكاو، كلما كانت أكثر ثراءً بهذه المكونات النشطة بيولوجيًا.

كمكافأة، توفر الشوكولاتة المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا في إزالة التوتر.