هذه أفضل 10 دول للحصول على فيزا شنغن بسهولة

تظل الدول الأعضاء في شنغن وجهات شهيرة لقضاء العطلة للأجانب بغض النظر عن الموسم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة ويمكنهم دائما التخطيط لقضاء إجازة في اللحظة الأخيرة.

وبالنسبة لمواطني غالبية دول العالم، فإن التخطيط لقضاء إجازة في اللحظة الأخيرة في أوروبا ليس سيناريو ممكنا. يجب أن تبدأ عملية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن وحدها قبل أسابيع قليلة من الرحلة المخطط لها إلى إحدى دول شنغن.

وبمجرد تحديد الموعد، يتعين على المسافرين الانتظار بضعة أسابيع لحضوره. ثم حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لاستعادة جوازات سفرهم. ونظرا لأن الوجهات الأوروبية تحظى بشعبية على مدار العام، فإن أولئك الذين يخططون لدخول الكتلة يحتاجون إلى الاهتمام بطلباتهم مسبقا.

هذه الدول العشر هي الأفضل للحصول على تأشيرة شنغن هذا العام:

تظهر إحصائيات تأشيرة شنغن لعام 2023، أنه في حين أن بعض الدول أكثر ميلا لرفض نسبة أكبر من طلبات التأشيرة التي تتلقاها، فهناك دول أخرى تميل إلى رفض عدد أقل من التأشيرات.

ووفقا للأرقام، فإن أسهل عشر تأشيرات شنغن يمكن الحصول عليها في عام 2024 هي كما يلي:

أيسلندا بنسبة رفض 2.2 في المائة فقط

سويسرا - 10.7 في المائة

لاتفيا – 11.7 في المائة

إيطاليا – 12 في المائة

لوكسمبورج – 12.7 في المائة

ليتوانيا – 12.8 في المائة

سلوفاكيا – 12.9 في المائة

ألمانيا – 14.3 في المائة

النمسا – 14.3 في المائة

اليونان – 14.7 في المائة

ولكن من غير المستحسن محاولة الحصول على تأشيرة لإحدى الدول المذكورة أعلاه ثم زيارة دولة أخرى لأن ذلك يعتبر غير قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويتوجب على الراغبين في زيارة أي من الدول الأعضاء، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في مراكز التأشيرات في إحدى هذه الدول العشر. وبإمكانهم زيارة دول أخرى بنفس تأشيرة شنغن، فقط التأكد من أن الدولة التي تصدر التأشيرة ستكون

الوجهة الأساسية.

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