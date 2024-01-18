هذه أفضل 10 مدن أوروبية للمهاجرين

كشف تقرير جودة الحياة في المدن الأوروبية الصادر عن المفوضية الأوروبية، أن مدينة كارديف في المملكة المتحدة. تعتبر أفضل مكان للعيش بالنسبة للمهاجرين في الدول الأوروبية، بنسبة 95 في المائة.

وبشكل أكثر تحديدا، قال 95 في المائة من السكان إن المدينة البريطانية مكان جيد للعيش بالنسبة للمهاجرين، وكبار السن، وكذلك الأسر التي لديها أطفال. بينما حصلت لشبونة في البرتغال على المركز الثاني بنتيجة خمسة في المائة. أقل من كارديف.

وكشف التقرير أيضًا أن المدن غير العواصم غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مكان أفضل للعيش، كما تظهر القائمة.

ويُعتبر الأشخاص المولودون في الخارج أكثر عرضة للتأثر بجودة السياسات على المستوى المحلي. بشرط أن يكونوا أكثر عرضة للبطالة والعيش في مرافق مكتظة.

والدولة الثالثة التي تعتبر الأفضل في هذه الفئة هي براغا في البرتغال التي حصلت على إجمالي 89 نقطة مئوية. تليها جرونينجن في هولندا بـ 88 نقطة مئوية.

ويكشف التقرير كذلك أن ثلاثة من كل أربعة سكان، في المتوسط، أي ما يعادل 73 في المائة. قالوا إن مدينتهم مكان جيد للمهاجرين للعيش فيه.

وفي الاتحاد الأوروبي، تعتبر المدن في المناطق الشمالية مدنًا أفضل للمهاجرين – 79 في المائة. في حين سجلت المدن في الدول الشرقية درجات أقل. حيث ادعى اثنان فقط من كل ثلاثة سكان ذلك، أي ما يعادل 67 في المائة.

وكانت المدن الإسبانية والبرتغالية أيضًا مواتية جدًا نظرًا لأن 84 في المائة على الأقل من السكان. اعتبروا مدنهم أماكن جيدة للعيش فيها للمهاجرين.

واحتلت غدانسك في بولندا، وبرشلونة في إسبانيا، ومدينة تينيسايد في المملكة المتحدة. وهامبورغ في ألمانيا المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على التوالي، بنسبة مئوية بلغت 87 في المائة لكل منها.

مع وجود فارق نقطة مئوية واحدة فقط، تعتبر هلسنكي (فنلندا) وجلاسكو (المملكة المتحدة) تاسع وعاشر أفضل المدن. التي يعيش فيها المهاجرون، حيث بلغت نسبة كل منهما 86 في المائة.