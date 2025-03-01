هذه أقل وأكثر الدول من حيث ساعات الصيام

تختلف ساعات الصيام من دولة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي وخطوط الطول والعرض لكل دولة ومدينة.

ويزيد وقت الصيام في الدولة الواحدة مع مرور أيام الصيام خلال شهر رمضان. حيث قد يصل الفرق في وقت الصيام إلى ساعة تقريبا، وذلك مع زيادة عدد ساعات النهار.

وتتراوح مدة الصيام هذا العام في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول وقت إلى 13 ساعة كأقصرها. بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية.

وتعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام تزيد على 13 ساعة، مع اختلاف طفيف في الدقائق بين كل دولة وأخرى.

الدول العربية الأقل صياماً في 2025

بحسب التوقعات الفلكية، فإن جزر القمر والصومال ستسجلان أقصر عدد ساعات الصيام بين الدول العربية. حيث سيصوم المسلمون هناك نحو 13 ساعة فقط.

أقصر وأطول ساعات الصيام عالمياً

يصوم سكان تشيلي بأقصى غرب وجنوب غرب أميركا اللاتينية، أقل عدد من الساعات خلال رمضان، وتصل إلى 12:44 ساعة.

بينما يصوم المسلمون في نيوزيلندا حوالي 12:46 ساعة، في حين تصل ساعات الصيام في كينيا إلى 13:15 ساعة و13:17 ساعة في إندونيسيا وأوغندا.

أما في ماليزيا، فيصوم سكانها 13:18 ساعة، في حين يصوم سكان جزر المالديف 13:21 ساعة، بينما يصوم سكان بروناي 13:22 ساعة.

في حين يصوم التشاديون 13:31 ساعة، وبفارق دقيقة واحدة يصوم سكان مالي (13:32 ساعة).

أما في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدد من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف. وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة.