هذه أكثر الدول تضررا من كورونا في العالم

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن آخر الاحصائيات حول توزيع إصابات فيروس كورونا عبر العالم.

وأفادت الجامعة، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من269.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 269.693.236، وإجمالي الوفيات 5.301.185 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تضررا من الفيروس في العالم من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 797.179 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.884.587.

لتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

كما جاءت في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 475.128 وإجمالي إصابات 34.682.736.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.385 وإجمالي إصابات 3.914.706.

كما جاء في المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 282.713 وإجمالي إصابات 9.812.538.

وفي المرتبة السادسة البيرو بإجمالي وفيات201.650 وإجمالي إصابات 2.251.027.

كما احتلت المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.844 وإجمالي إصابات 10.833.033.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.929 وإجمالي إصابات 4.258.980.

كما جاء في المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.765 وإجمالي إصابات 5.206.305.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.661 وإجمالي إصابات 6.152.524.

جنوب افريقيا..تراجع عدد الإصابات في بؤرة تفشي متحور “أوميكرون”

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا عن تراجع في عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” في مقاطعة غاوتنغ. والتي تعد أول بؤرة لتفشي متحور “أوميكرون” في جنوب افريقيا.

كما تم تسجيل 19018 حالة جديدة في اليوم الماضي، مقارنة بـ 22391 في اليوم الذي يسبقه.

كما لا تزال مقاطعة غاوتنغ تعتبر حتى الآن أكبر بؤرة لتفشي متحور “أوميركون”.

وكشف المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا عن ادخال 507 شخص للمستشفيات للعلاج خلال الساعات الـ24 االماضية.

كما ارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 5344 شخصا.

من جانب اخر بلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة 20 حالة.

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