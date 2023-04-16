هذه أكثر السيارات مبيعا في الجزائر سنة 2022

كشف الموقع الأمريكي المتخصص في تسويق السيارات “فوكوس 2 موف- focus2move” أن سوق السيارات الجزائرية في سنة 2022 عرف إنخفاضا بنسبة 22.8% مقارنة بسنة 2021.

وكشف تقرير ” focus2move” أن إجمالي مبيعات السيارات في الجزائر عام 2022 بلغ 25423 صفقة بيع. وأضاف ذات الموقع ان سوق السيارات في الجزائر عرف نموا في المبيعات من 201.382 في عام 2010 إلى 298.043 نهاية عام 2013. في حين سنة 2014 إنخفض الطلب على السيارات الخفيفة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

وارجع ذات الموقع في تقريره سبب تراجع مبيعات السيارات في الجزائر قيود Covid-19 بنسبة 83.1٪. بينما إرتفع عدد مبيعات السيارات في عام 2021 ليصل إلى 30178 عام 2022.

وفقا لذات الموقع فقد تجاوزت ملبعات السيلرات في 15 دولة عربية 1.7 مليون سيارة خلال سنة 2022. حيث تصدر السعودية القائمة بأكثر من 625 ألف سيارة.

وإحتلت سيارة داسيا Dacia المركز الأول لأكثر اليسارات مبيعا في الجزائر بـ 7085 سيارة أي (-39.2٪) تليها سيارة كيا Kia – بـ 3154 سيارة مع تسجيل (+ 48.6٪). متبوعة بهونداي مع 2897 سيارة أي (-22.6) ٪).

في حين عرفت سيارة شيري إنتعاشا في مركز المبيعات لتصعد المركز الرابع بإجمالي مبيعات 2.181 Hd (+ 33.8٪).

اما سيارة بـ 1.565 (-74.2٪)، وبيجو 1.451 أي (+ 31.2٪) .وتويوتا بـ 1.042 تسجيل سيارة جديدة أي (+ 23.8٪).

وجاءت سيارة أودي في المركز الثامن بمبيعات 841 أي (-21.1٪)، تليها فولكس فاجن بـ 769 سيارة مباعة أي(+ 34.0٪).

وإحتلت سيارة بي إم دبليو المركز العاشر بـ 571 تسجيل جديد أي (-16.3٪).رة لهذا العام مع 2843 تسجيل جديد (-1.1٪).

وعقب صدور قرار إستيراد السيارات الجديدة وأقل من 3 سنوات ستعرف سوق السيارات في الجزائر لإنتعاشا كبيرا وإرتفاعا في عدد المبيعات خلال سنة 2023 .