هذه أكثر المسلسلات التي تمت قرصنتها سنة 2023

كشف موقع تورنت فريك المتخصص، أن The Last of Us تتصدر قائمة أكثر المسلسلات تعرضًا للقرصنة. إلا أن مسلسلات Disney+ هي الأكثر حضورًا في الترتيب.

المسلسل الأكثر تعرضًا للقرصنة لعام 2023 يأتي من استوديوهات HBO. وهو الموسم الأول المقتبس من لعبة الفيديو The Last of Us.

ورغم أنه حطم رقمًا قياسيًا جمهوريًا في النسخة القانونية على منصة البث المباشر. فقد ظهر أيضًا في صدارة المشاهدات غير القانونية منذ صدوره جانفي من العام الجاري.

بعد سلسلة HBO، يفيض المحتوى بشكل غير قانوني من منصة Disney +. أربع سلاسل من Disney، بما في ذلك اثنتين من عالم Star Wars واثنتان أخريان من Marvel Studios. تتبع The Last of Us: The Mandalorian وLoki وAhsoka وSecret Invasion.

هناك أيضًا ثلاث مسلسلات جديدة من Apple TV+: Silo، وMonarch: Legacy of Monsters، وTed Lasso. وهم على التوالي في المركز السادس والسابع والأخير.

أخيرًا، تعد سلسلة Tulsa King من Paramount+ وGen V من Amazon Prime. وهي جزء من سلسلة The Boys الناجحة، جزءًا من التصنيف أيضًا.

في السنوات السابقة، هيمنت على التصنيف إلى حد كبير مسلسل Game of Thrones الخيالي. وملحمة القرون الوسطى التي تنتجها شبكة HBO خلال فترة بثها. ثم مسلسلها العرضي House of the Dragon في عام 2022.

وفي عامي 2020 و2021، هاتان سلسلتان من Disney + تم إصدارهما. كان في المقدمة: The Mandalorian الذي صدر الموسم الأول منه في نوفمبر 2019، وسلسلة Marvel Wandavision.