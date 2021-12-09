هذه أكثر 10 دول في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة. وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم أكثر من 267.8 مليون إصابة. فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 5.2 مليون حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 الف حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.1 مليون إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 473.9 الف حالة. وإجمالي إصابات 34.6 مليون إصابة.

كما تأتي في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة. وإجمالي إصابات 3.9 مليون إصابة.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 279.2 الف وفاة، وإجمالي إصابات 9.7 مليون إصابة.

بالإضافة كذلك إلى دولة البيرو التي حلت في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 201.4 الف وفاة. وإجمالي إصابات 2.2 مليون إصابة.

أما في المرتبة السابعة فتأتي بريطانيا بإجمالي وفيات 146.4 وفاة، وإجمالي إصابات 10.6 مليون إصابة.

كما حلت في المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.9 ألف وفاة. وإجمالي إصابات 4.2 مليون إصابة.

بالإضافة كذلك إلى بريطانيا التي جاءت في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 134.4 الف حالة، وإجمالي إصابات 5.1 مليون إصابة. تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.4 حالة، وإجمالي إصابات 6.1 مليون إصابة.

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