هذه أكثر 5 دول جاذبية في الاتحاد الأوروبي مع ضرائب منخفضة

مع تحرك العالم باستمرار نحو العولمة، يبحث المزيد من الناس عن المزيج المثالي من الرخاء المالي. والطقس المشمس الرائع، وخاصة الأشخاص من البلدان ذات الطقس القاتم.

من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الشرقية، هناك العديد من البلدان التي تحقق أفضل النتائج للناس لتوفير أموالهم. مع الاستمتاع أيضًا بأيام مشمسة. وهو أمر جذاب بشكل خاص للمغتربين والمستثمرين.

قبرص

تعد هذه الجزيرة وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع مع توفير المال أيضًا. كل شخص ثالث انتقل إلى قبرص. قام بذلك بسبب الضرائب والطقس. ناهيك عن الجمال الذي توفره هذه الدولة الساحلية.

وفقًا لـ HSBC Expat، يبدأ تطبيق معدلات الضريبة الوطنية على جميع الدخل الذي يتجاوز 19.500 يورو. بدءًا من 20 في المائة، في حين يتم فرض 25 في المائة على كل الدخل الذي يتجاوز 28.001 يورو. ويرتفع هذا المبلغ إلى 30 في المائة للمبالغ التي تتراوح بين 36,301 يورو و60,000 يورو.

بلغاريا

تبلغ معدلات الضرائب للبلغاريين عشرة بالمائة، بغض النظر عن دخلهم وما إذا كانوا يعيشون ويعملون في بلغاريا أو في الخارج.

وتنطبق نفس الرسوم على دخل العمل الحر بينما يتم فرض ضريبة على الأفراد غير المقيمين. فقط على دخلهم من مصادر في بلغاريا.

تتمتع البلاد بطقس جميل وشواطئ رائعة والناس ودودون للغاية. ملاذ حقيقي لأولئك الذين يريدون توفير المال والعيش حياة مثيرة للقلق.

رومانيا

على غرار بلغاريا، تعد رومانيا المجاورة لها دولة جميلة للاستمتاع بالأيام المشمسة بالإضافة إلى الاهتمام بدخلك. حيث أن معدلات الضرائب أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.

ويبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي حوالي عشرة في المائة. في حين تصل معدلات ضريبة الدخل على الشركات إلى 16 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة حوالي 19 في المائة للمعدل القياسي و5 في المائة للمعدلات المخفضة.

مالطا

هذه الجزيرة المتوسطية مذهلة للغاية، خاصة أن فصل الصيف هو أفضل وقت للإقامة هناك.

ومع ذلك، فإن جمال مالطا لا يعتمد فقط على الطقس، ولكن أيضًا على معدلات الضرائب الملائمة. والتي يمكن تحملها إلى حد كبير.

وتنطبق معدلات الضرائب على الدخل السنوي الذي يصل إلى 10.500 يورو – 15 في المائة. في حين أن هذا المعدل هو 25 في المائة للمبالغ التي تتراوح بين 15.800 يورو و60.000 يورو.

أندورا

تتمتع الدولة الصغيرة بطقس رائع، مثل إسبانيا، ولكن ليس معدلات ضرائب مماثلة. يتعين على المقيمين والشركات دفع دخل بنسبة 10%، ولا توجد ضريبة مبيعات، ولكن هناك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 4.5%.