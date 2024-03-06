هذه أماكن تنصيب “أسواق الرحمة” بالعاصمة

تستعد ولاية الجزائر على غرار باقي ولايات الوطن، لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتجسيدا لمساعي مصالح الولاية لتنصيب أسواق جوارية لفائدة ساكنة العاصمة، تم تنصيب 21 سوقا جواريا بكل المقاطعات الإدارية الـ 14.

وأوضحت مصالح الولاية عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك. أن هده العملية جاءت لتمكين الاكنة من اقتناء مستلزماتهم الغذائية والمنزلية قبيل وطيلة أيام الشهر الفضيل.

كما عملت مصالح ولاية الجزائر، على تنصيب هذه الأسواق بالساحات العمومية، لما تتميز به من حركية كبيرة ووفرة وتنوع في السلع المعروضة، كونها تربط المستهلك بصاحب المنتج أو بائع الجملة مباشرة، ناهيك عن الأسعار المعقولة والتنافسية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتهدف لتقليص الأعباء المالية على العائلات، مع ضمان الظروف الملائمة والسهر على الرقابة الدائمة مع توفير أحسن الخدمات للمستهلك.

وبخصوص أماكن الأسواق الجوارية المبرمج تنصيبها عبر 14 مقاطعة إدارية فهي مبينة في الجدول أدناه.

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