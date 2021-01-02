هذه أماني بن ناصر للعام الجديد

وجه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رسالة لمُحبيه بمناسبة العام الجديد 2021، وذلك من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وكتب متوسط الميدان التالي :”نهاية عام 2020، والذي كان خاصا جدا بالنسبة للجميع”.

وأضاف :”أتمنى أن يكون العام الجديد 2021، مُرادفا للأمل، الصحة والسعادة”.

وختم :”كل التماني بالتوفيق، وآمل أن نُشاهدكم من جديد في المدرجات في أقرب الآجال”.

يُشار بأن محارب الصحراء، يبقى خارج الخدمة منذ قُرابة أسبوعين، بسبب إصابة على مُستوى الفخذ.

ويُنتظر خضوع اليساري، لفحوصات جديدة في الأيام القليلة القادمة، من أجل تحديد تاريخ عودته للمُنافسة الرسمية.

ونجى نجم الخضر، من مُشكل خطير، بعد أن تفطن له الطاقم الطبي للروسونيري في آخر لحظة.