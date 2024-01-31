هذه أنواع وأسعار مركبات JMC في الجزائر
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت علامة JMC الصينية، اليوم الاربعاء، عن العودة للسوق الجزائرية والانطلاق الرسمي في تسويق تشكيلة متكاملة من المركبات النفعية في الجزائر.
ويتعلق النوع الاول بشاحنات:
carrying plus 2850/3.sg بسعر 3890000
Carring plus 2850 3.st DC بسعر 3990000
Carring plus 3360 gt sc بسعر. 4590000
النوع الثاني شاحنات
Vigus SC 4/2 بسعر 3290000 دج
Vigus DC 4/2 بسعر 3490000 دج
Vigus SC 4/4 بسعر 3690000 دج
Vigus DC 4/4 بسعر 3850000 دج
النوع الثالث حافلة Co star comfort بسعر 109000000 دج
Co Star luxuzy بسعر 11590000 دج
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