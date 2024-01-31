هذه أنواع وأسعار مركبات JMC في الجزائر

أعلنت علامة JMC الصينية، اليوم الاربعاء، عن العودة للسوق الجزائرية والانطلاق الرسمي في تسويق تشكيلة متكاملة من المركبات النفعية في الجزائر.

ويتعلق النوع الاول بشاحنات:

carrying plus 2850/3.sg بسعر 3890000

Carring plus 2850 3.st DC بسعر 3990000

Carring plus 3360 gt sc بسعر. 4590000

النوع الثاني شاحنات

Vigus SC 4/2 بسعر 3290000 دج

Vigus DC 4/2 بسعر 3490000 دج

Vigus SC 4/4 بسعر 3690000 دج

Vigus DC 4/4 بسعر 3850000 دج

النوع الثالث حافلة Co star comfort بسعر 109000000 دج

Co Star luxuzy بسعر 11590000 دج