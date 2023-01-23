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الوطني

هذه أهداف زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى الجزائر

بقلم نسرين محفوف
هذه أهداف زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى الجزائر
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قالت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في تغريدة لها، مساء أمس، بعد وصولها إلى الجزائر، إن العلاقات الثنائية ستمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات.

وغردت على تويتر “اليوم أول يوم في زيارة الجزائر. وتتركز المحادثات حول الطاقة والعلاقة الثنائية التي تمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات. البحر الأبيض المتوسط ​​يوحدنا. أشكر الوزير الأول الجزائري على الترحيب الحار والاجتماع المثمر”.

يذكر أن ميلوني كانت قد شرعت, في وقت سابق من نهار أمس, في زيارة عمل و صداقة إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام.

وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول,  أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة.

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