هذه أهداف زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى الجزائر

قالت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في تغريدة لها، مساء أمس، بعد وصولها إلى الجزائر، إن العلاقات الثنائية ستمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات.

وغردت على تويتر “اليوم أول يوم في زيارة الجزائر. وتتركز المحادثات حول الطاقة والعلاقة الثنائية التي تمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات. البحر الأبيض المتوسط ​​يوحدنا. أشكر الوزير الأول الجزائري على الترحيب الحار والاجتماع المثمر”.